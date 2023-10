Lo que necesitas saber: La tarjeta en la que se ve a Pikachú al estilo de uno de los populares autorretratos de Van Gogh ahora se revende hasta en 900 dólares.

Ya que la chaviza se pasó de eufórica, el Museo Van Gogh ha decidido retirar las tarjetas Pokemón (edición limitada, claro) que se ofrecieron a los visitantes de la exposición en la que se mezcló al popular anime japonés con la obra del pintor neerlandés.

Bueno, parece que realmente no fue por la muuuuuy aceptable respuesta del público, sino porque el objetivo de la exposición se desvirtuó. El Museo Van Gogh pretendía acercar al público joven con el arte (especialmente con el del artista post impresionista)… pero todo acabó con penosos incidentes entre el público, algunas peleas e, incluso, presencia de revendedores.

Público agotó productos Pokémon de la tienda del museo

“Como resultado de incidentes recientes en los que un pequeño grupo de personas ha creado una situación indeseable, hemos tomado la difícil decisión de ya no tener disponibles en el museo las tarjetas promocionales especiales del Museo Pikachu X Van Gogh”, anunció el inmueble ubicado en Ámsterdam, Países Bajos.

Hace un par de semanas, el Museo Van Gogh inauguró la exposición “Pokémon in het in the Van Gogh Museum”, en la cual se muestran obras del autor de “La habitación“ al estilo del popular ánime. Algo que emocionó a los fans… y todavía más, porque los visitantes tenían la posibilidad de obtener una tarjeta Pokémon Go edición especial. Bastante bonita la pieza: en ella se ve a Pikachu como protagonista de una nueva versión de uno de los más populares autorretratos de Vincent Van Gogh.

Esta es la tarjeta especial de Pikachu que pueden conseguir en la exposición de Pokémon en el Museo Van Gogh/Foto: Especial

Exposición de Pokémon en museo Van Gogh continuará

Para obtener la preciada tarjeta Pokémon se tenía que realizar una búsqueda al interior del museo… ya saben, como aquellas que se realizan en Pokémon Go. Al parecer, los responsables del Museo Van Gogh no preveían que habría hordas de fans corriendo de un lugar a otro para ganarse la mentada tarjetita.

Lo anterior sumado a las peleas registradas en la tienda del museo, donde los productos relacionados con la exposición que hizo posible el imposible crossover Pikachu-Van Gogh pronto estuvieron agotados. En fin, así que para evitar caos y no incentivar la reventa, mejor ahí muere. ¿Reventa? Seeee, según The Guardian, las tarjetas que podían conseguirse gratis, ahora se ofrecen en redes en 80 euros… o más.

Ya no habrá tarjeta, pero lo que sí continuará será la exposición y otras actividades relacionadas. Incluso, los fans podrán seguir realizando la búsqueda al interior del museo Van Gogh. Claro, ya sin la oportunidad de ganar la tarjeta…

Pero no todo está perdido: si quieren la tarjeta, dijeron los responsables de la exposición a The Guardian, ésta volverá a estar disponible en el site del Centro Pokémon y, a principios del próximo año, en las tiendas participantes en los Países Bajos

