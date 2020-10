Nobel de Física a Penrose, Genzel y Ghez por descubrimientos sobre agujeros negros

Ayer nos enteramos de quiénes se hicieron merecedores de este importante galardón en la categoría de “Medicina” y, ahora, toca el turno de la que muchos se creen conocedores nomás por ver Rick & Morty y The Big Bang Theory. Este año, el Nobel de Física será compartido entre Roger Penrose y la pareja formada por Reinhard Genzel y Andrea Ghez.

Al dar a conocer el nombre de los ganadores del Nobel de Física de este 2020, la Real Academia Sueca de las Ciencias aclaró que una mitad de éste corresponde a la pareja compuesta por Genzel y Ghez, quienes descubrieron un objeto supermasivo en el centro de nuestra galaxia.

Por su parte, Penrose es merecedor de la otra mitad del reconocimiento, ya que a él de manera individual se le atribuye el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una sólida predicción de la teoría general de la relatividad.

Sin embargo, si hay que decir cuál es la razón por la que este trio, en conjunto, es merecedor del Nobel de Física 2020, sería –según la Academia Sueca de las Ciencias– el hecho de que sus investigaciones ayudaron a conocer más sobre “los agujeros negros y los secretos más oscuros de la galaxia”.

Los tres galardonados comparten el Premio Nobel de Física de este año por sus descubrimientos, “uno de los fenómenos más exóticos del universo, los agujero negro. Roger Penrose demostró que la teoría general de la relatividad conduce a la formación de agujeros negros”, señala la Academia Sueca de las Ciencias en su comunicado.

En lo que respecta a Reinhard Genzel y Andrea Ghez, se destaca que “descubrieron que un objeto invisible y extremadamente pesado gobierna las órbitas de las estrellas en el centro de nuestra galaxia. Un agujero negro supermasivo es la única explicación conocida actualmente”.

Roger Penrose nació en Reino Unido en 1931. Obtuvo su doctorado en 1957, en la Universidad de Cambridge y es catedrático de la Universidad de Oxford. Para realizar sus investigaciones “utilizó ingeniosos métodos matemáticos” y así logró demostrar que los agujeros negros “son una consecuencia directa de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein”, quien –según señalan los organizadores del Nobel– no creía que los agujeros negros realmente existieran.

