Nobel de Medicina para Alter, Houghton y Rice por identificación del virus de la hepatitis C

Comienza la temporada de anuncios del Nobel… y se inicia con el anuncio de los merecedores de este año al Nobel de Medicina: Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice, descubridores del virus de la hepatitis C.

“El Premio Nobel de este año se otorga a tres científicos que han hecho una contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis de transmisión sanguínea, un importante problema de salud mundial que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas de todo el mundo”, explicaron los miembros del Instituto Karolisnka, encargados de otorgar el Nobel de Medicina o Fisiología.

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020