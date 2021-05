El cáncer de mama representa la primera causa de muerte entre mujeres mexicanas. Pero, esto está a punto de cambiar, ya que gracias al estudio de la ingeniería biogenética, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han descubierto que lo que genera el desarrollo del cáncer de mama en hombres y mujeres, podría ser un gen en específico. Lo mejor, es que esta revelación permitirá modificar algunos tratamientos en pacientes actuales. Mientras que en un futuro no muy lejano, podría llegarse a editar de la secuencia del genoma.

Antes de entrar de lleno en materia, tienes que saber que gracias a los estudios del genoma, ahora es posible identificar, clasificar y editar cada gen de la cadena del ADN. Logro atribuido a las científicas Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna, ganadoras del Premio Nobel 2020, por el desarrollo de un método para la edición del genoma con las tijeras CRISPR/Cas 9, con la finalidad de mejorar la especie humana.

En términos simples, esta tecnología es capaz de añadir, sustituir, editar o reparar genes ausentes o deficientes para el bienestar de las personas. Tal como en el caso del cáncer de mama, donde expertos de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, descubrieron que una alteración del gen ‘AKT1-E17K’, podría ser la causa del desarrollo de esta terrible enfermedad responsable de la muerte de al menos 100 mil personas al año, señalan datos de la Organización Mundial de la Salud.

Sandra Lorena Romero Córdoba, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la UNAM, y titular de la investigación, recalcó que el 8% de cada 200 pacientes hispanoamericanas, tratadas en la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), presentó el gen denominado ‘AKT1-E17K’, incluyendo uno de cada 100 hombres.

Posteriormente, esta información fue comparada con bases de datos públicas de pacientes afroamericanas, caucásicas (EU y Europa), así como asiáticas, descubriendo que en estas poblaciones, el gen ‘AKT1-E17K’, solo está presente en el cuatro por ciento del total de las pacientes. Por lo que esta investigación sin precedentes, no solamente confirma que el desarrollo de cáncer –en cualquiera de sus variantes- está estrechamente vinculado a la mutación genética, sino que también revela que podría estar cerca una nueva opción terapéutica para estas pacientes y en un futuro no muy lejano, la erradicación total del cáncer de mama con la edición de esta mutación.

Además, la especialista en edición del genoma, aclaró que desde el punto de vista molecular, existen diferentes patrones que podrían explicar cómo se genera un cáncer. “Diariamente, ocurren errores o cambios en la secuencia del ADN de nuestras células, que requieren ser reparados. Aunque hay “policías” que los corrigen., Se presentan ocasiones en las cuales por alguna razón no hacen su trabajo y dejan acumular estos errores (mutaciones), dando lugar al cáncer”, argumentó la especialista.

La edad, otro factor que favorece la mutación genética

