PlayStation anuncia que el lanzamiento de ‘The Last of Us Part II’ es pospuesto indefinidamente

Pocos lanzamientos en la historia de los videojuegos ha sido tan esperado como el de The Last of Us Part II. Desde el 2016, que lo anunciaron en el evento PlayStation Experience, los fanáticos de la historia está escrita por Neil Druckmann y Halley Gross empezaron a contar los días para poder jugar la secuela de uno de los mejores videojuegos jamás hechos. Desgraciadamente, Playstation y Naughty Dog anunciaron que su lanzamiento será pospuesto de manera indefinida a causa del coronavirus.

El lanzamiento del videojuego estaba programado para este próximo 29 de mayo. Pero ahora los fans tendrán que esperar a que la pandemia pase o a que los desarrolladores encuentren una solución a los problemas logísticos que se les presentaron. Este anuncio sin duda es uno triste en estos tiempos, y es que el lanzamiento de la secuela de uno de los mejore videojuegos del mundo no es cosa menor.

Cuando decimos que The Last of Us es uno de los mejores videojuegos de la historia no estamos bromeando y no lo decimos nosotros. Esta historia post apocalíptica se convirtió en uno de los más galardonados con más de 240 premios en sus hombros como el Mejor Juego del Año. En su momento, vendió más de 17 millones de copias tanto en su lanzamiento original en PlayStation 3 como en una versión remasterizada en PlayStation 4.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel’s Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

“SIE ha tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento de The Last of Us Part II y Marvel’s Iron Man VR hasta nuevo aviso. Logísticamente, la crisis global nos impide proveer el lanzamiento que los jugadores merecen”, señaló PlayStation a través de su cuenta oficial de Twitter.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Por su parte, Naugty Dog, los desarrolladores de la secuela, también lanzaron un comunicado explicando a detalle las razones por las cuales tomaron la complicada decisión de posponer su lanzamiento. Ahí explican que el juego ya está prácticamente terminado pero que creen que el momento que se vive no es el ideal para que los fans tengan la mejor experiencia de juego.

“Queremos asegurarnos de que todos puedan jugar The Last of Us Part II al mismo tiempo, estamos haciendo todo lo posible para preservar la mejor experiencia para todos. Esto significó retrasar el juego hasta el momento en que podamos resolver estos problemas logísticos”.