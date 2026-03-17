Lo que necesitas saber: 10 años después de su lanzamiento nos enteramos que Niantic ha usado la información compartida por miles de jugadores para crear un mapa que sirva como guía para robots de reparto.

Ahora sí que nadie sabe para quién trabaja y este dicho podría ser aplicado para los miles de jugadores de Pokémon Go, el juego para teléfonos celulares desarrollado por la empresa Niantic que aprovechó la información compartida por los jugadores para crear un mapa mundial.

Y que servirá de mucha ayuda para, ¿robots de entrega? Sí, el punto aquí es que los miles de jugadores de Pokémon Go entrenaron, sin saberlo, una inteligencia artificial para crear un mapa diseñado especialmente para robots. Aquí la historia.

Meme de Pikachu sorprendido así como los jugadores de Pokémon Go

Miles de jugadores de Pokémon Go entrenaron a una IA sin saberlo

Todos ubicamos a los jugadores de Pokémon Go que suelen reunirse en parques y otros puntos de las ciudades para cazar pokemones.

Las empresas encargadas de desarrollar este gran juego fueron The Pokémon Company, Nintendo Niantic. Todo en una colaboración que resultó bien interesante.

Foto: Pixabay.

Sin embargo, 10 años después de su lanzamiento nos enteramos que Niantic ha usado la información compartida por miles de jugadores —ubicaciones, fotos— para crear un mapa que sirva como guía para robots de reparto. Y… el primer cliente es la empresa Coco Robotics, líder en entregas autónomas. What?!

De acuerdo con NewsForce, Niantic tiene más de 30 mil millones de imágenes recopiladas por los jugadores de Pokémon Go, quienes han compartido fotos de ubicaciones precisas de edificios, parques y otros puntos de distintas ciudades.

Un mapa para robots de entrega

La idea de crear un mapa mundial para robots nació a partir del problema de los límites del GPS, que no es tan preciso cuando se trata de dar con ubicaciones en túneles, edificios o rascacielos con un margen de error considerable.

Y acá es donde entra Niantic, al usar las ubicaciones y referencias precisas de los miles de jugadores para armar un mapa más detallado.

Foto: @Newsforce

En este caso un mapa para los robots de Coco Robotics, una empresa que desarrolló el servicio de entrega autónoma con alrededor de mil robots de reparto en distintas ciudades, desde Helsinki hasta Los Angeles.

Ouch. ¿Ustedes qué dicen acerca de que cualquier rastro digital tendría un determinado uso en el futuro y para beneficio de las empresas?