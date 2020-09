¡Tendremos una reedición del videojuego de ‘Scott Pilgrim vs. The World’!

Puede que el mundo no esté pasando por un buen momento, sin embargo, y a pesar de todo los gamers del planeta han recibido excelentes noticias en los últimos meses. Las grandes compañías de videojuegos no pararon por nada, ni siquiera la pandemia los detuvo, pues están anunciando un montón de consolas que ya queremos tener en nuestras manos, nuevos títulos y hasta reediciones de juegos clásicos, como el de Scott Pilgrim vs. The World.

El título basado en la novela gráfica de Brian Lee O’Malley se lanzó originalmente en 2010 solo en formato digital para PlayStation 3 y Xbox 360, pero después estar un buen rato en el gusto de la gente, lo retiraron de la Tienda Xbox y de la PlayStation Store en 2014. Desde entonces, muchos fanáticos se quedaron con ganas de pelear con Scott, Ramona Flowers, Gideon Graves y muchos personajes más, y por años pidieron el regreso de esta joyita a sus vidas.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game volverá y no en forma de fichas

Es por eso que para celebrar el décimo aniversario de la película dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead , en la conferencia virtual que Ubisoft armó para presentar sus próximos proyectos, revelaron que el juego de Scott Pilgrim vs. The World tendrá una reedición espectacular, y no solo eso, sino que todos podremos disfrutar de él en unos cuantos meses.

Sí, no están soñando, es una realidad. Resulta que esta será una versión de verdadero lujo, pues tendremos chance de hacer equipo con hasta tres amigos o en línea, para derrotar a los enemigos, compartir salud y monedas para así revivir a los demás. Además, habrán algunos minijuegos para continuar en el juego, como batallas de dodgeball, duelos de bajo eléctrico y hasta usaremos a Sex Bob-omb en medio de esta aventura.

Y por supuesto, así como en la cinta, el objetivo principal es luchar por amor y con la ayuda de cada uno de los personajes, Scott tiene la misión de acabar con la Liga de los Malvados Ex, y para eso contará con la ayuda de Ramona, Stephen Stills, el joven Neil, Kim Pine y en esta ocasión –como tenían que echar la casa por la ventana– podremos jugar con Knives Chau y Wallace Wells, pues ellos solo venían en el DLC del juego.

Ahora sí, lo que les interesa, Scott Pilgrim vs. The World: The Game llegará al PlayStation 4, Nintendo Switch, Google Stadia y PC a finales de 2020. Pero mientras esperamos que revelen la fecha oficial de lanzamiento, chequen a continuación el espectacular tráiler con el que nos dieron esta espectacular noticia: