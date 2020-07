Aww: Perro de Chris Evans interrumpió la reunión de ‘Scott Pilgrim vs. The World’ para abrazarlo

Scott Pilgrim vs. The World es una de esas películas que por más extraño que parezca lo tiene todo. Gran historia, gran elenco, tremendo guión y excelente música. No por nada a lo largo de los años se ha vuelto una película de culto favorita. La reunión del elenco era algo realmente esperado por muchos, y si bien la participación de sus actores estelares la hizo muy especial, fue una invitada canina la que se llevó toda la atención.

Scott Pilgrim, Ramona Flowers y todos sus ex malvados se dieron cita para hacer una lectura de guión bastante divertida. El evento especial se organizó específicamente para recaudar fondos para la organización benéfica Water for People, que trabaja para ayudar a llevar soluciones de agua potable y saneamiento a las comunidades marginadas.

“Esta pandemia ha dejado al descubierto las enormes brechas en la infraestructura crítica y una de las mejores formas de prevenir la propagación de la enfermedad no está disponible para más de tres mil millones de personas”, explicó Allison Pill, quien interpretó a Kim, al comienzo de la reunión. “No tienen agua limpia, por lo que no pueden lavarse las manos, no tienen soluciones de saneamiento, por lo que las enfermedades pueden propagarse rápidamente”.

Dodger, la estrella de la reunión de ‘Scott Pilgrim vs. The World’

dodger evans making an appearance with chris evans at the scott pilgrim 10th anniversary table read pic.twitter.com/8HyICy7CQN — ♡‘ (@flaminhotcevans) July 21, 2020

El elenco, incluidos Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Brandan Routh y, por supuesto, Chris Evans, se unieron al director Edgar Wright y al escritor Bryan Lee O’Malley para rendir homenaje por los 10 años del estreno de Scott Pilgrim vs. The World. Pero ni todos ellos juntos se llevaron los titulares como Dodger, el perro de Evans.

“Soy Chris Evans, tengo 24 años y estoy leyendo para el papel de Lucas Lee”, bromeó al comienzo de la lectura de la mesa, antes de señalar que Routh (otro ex malvado) “no ha envejecido” en los diez años transcurridos desde la filmación finalizada. Fue ahí cuando Dodger decidió que era buen momento de robarse el show y dio un brinco para abrazar a Chris. Vean el tierno video y las fotos que dejó el momento.

Scott Pilgrim vs. The World

Scott Pilgrim vs. The World sigue a Scott (Cera), un bajista incómodo de la banda Sex Bob-Omb, que rompe con su novia de la escuela secundaria Knives Chau (Ellen Wong) para perseguir a su colorida y soñada chica de cabello, Ramona Flowers ( Winstead).

Sin embargo, para ganarse su corazón, tendrá que derrotar a League of Evil Exes, siete de sus antiguos novios que luchan contra Scott de maneras cada vez más fantásticas. Evans interpretó al skater convertido en estrella de acción Lucas Lee, uno de dichos ex. Y repitió su papel con entusiasmo, a pesar de dejar la llamada de Zoom a mitad de camino.

“La base de fanáticos de Marvel es rabiosa, pero el fandom de Scott Pilgrim es tan dedicado y leal como cualquier fandom que haya visto”, dijo Evans a Entertainment Weekly en una reciente historia oral de la película favorita de culto.

Winstead estuvo de acuerdo con la evaluación de Evans del impacto duradero de la película. “Hay algo en Scott Pilgrim que no se parece a nada más, y mucha gente lo está buscando”, explicó. “Sienten que no son como cualquier otra persona o sienten que sus gustos realmente no se alinean con lo que se está haciendo en este momento. Ves esa película y piensas: Oh Dios, esto me habla; ¡esto es lo que yo he estado buscando!”.