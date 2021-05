Reedición y serie animada: SEGA festejará a lo grande los 30 años de Sonic

Puede que últimamente nos acordemos de Sonic por la película que se estrenó el año pasado, pero que no se nos olvide que es todo un ícono de la cultura gamer. Desde su primer título en 1991, este erizo azul se convirtió en el favorito de muchos alrededor del mundo, es por eso que para celebrar como se merece su trigésimo aniversario de existencia, SEGA anunció un montón de planes emocionantes que lanzarán en los próximos meses y años.

Resulta que este 27 de mayo, la empresa desarrolladora con sede en Shinagawa, Japón, armó un evento global que causó mucha anticipación. Durante esta conferencia, revelaron que estando conscientes de que su mascota cumple 30 años de vida y para recordar lo importante que es para la industria de los videojuegos, reeditarán unos cuantos títulos clásicos y otras sorpresas que veremos muy pronto en la pantalla chica.

‘Sonic Colors Ultimate’ volverá a nuestras vidas

Si ustedes son gamers de la vieja guardia, seguro recordarán que en 2010, SEGA lanzó Sonic Colors Ultimate para el Nintendo Wii. Bueno, pues para darnos un trancazo de nostalgia, reeditarán este título con imágenes mejoradas, llenas de color y brillo. Pero además de darle una renovada a los gráficos, también ofrecerán mejoras en los controles, así como un renovado modo de juego, entre otras actualizaciones para que luzca increíble.

Y no se preocupen, que no cambiarán absolutamente nada de la historia, pues la acción seguirá desarrollándose en el parque de diversiones interestelar que el Dr. Eggman construyó. A pesar de que todo luce muy amigable, bajita la mano este lugar esconde un enorme secreto, pues tiene una fuente de energía alienígena proveniente de una raza llamada Wisps. Así que junto al erizo azul, nuestra tarea será liberar a estos extraños seres.

Ahora sí bien lo que a todos les interesa, los precios. La versión estándar y remasterizada de Sonic Color Ultimate llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC y Xbox One el próximo 7 de septiembre y costará 40 dólares (casi 800 pesitos mexicanos). Pero tambié habrá una versión digital deluxe que saldrá en 45 dólares (cerca de 900 morlacos mexas) y contará con contenido exclusivo. Pero lo mejor es que estará disponible el 3 de septiembre.

Una nueva serie animada y la reedición de otro título

Por si esto no fuera suficiente, SEGA reveló que también tienen planes de lanzar una nueva serie animada, la cual llevará por nombre: Sonic Colors: Rise of the Wisps. Como el mismo título indica, estará basada en el videojuego de reeditarán y en esta ocasión, el erizo favorito de todos contará con la voz del actor de doblaje, Roger Craig Smith –quien ha interpretado al personaje en los últimos juegos y hasta en Ralph, el demoledor–.

Ya para terminar pero no menos importante, la empresa japonesa también confirmó que ya están trabajando en el próximo juego de Sonic. Solamente revelaron que se tratará de un título en 3D y que próximamente soltarán más detalles (POR ACÁ pueden ver todo el evento). Pero mientras esperamos más detalles, chequen a continuación la plática que tuvimos con Jim Carrey y el elenco de la película de este personajazo.