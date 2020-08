¡Spider-Man será uno de los héroes exclusivos de PlayStation en ‘Marvel’s Avengers’!

Puede que por ahora, el futuro de los Avengers en el cine sea incierto, sin embargo, parece que Thor, Hulk, Capitán América, Iron-Man, Black Widow y más volverán para un videojuego que promete muchísimo, pues en él veremos historias completamente nuevas, pero ahora no podemos con la emoción porque uno de los personajes más queridos de este universo, Spider-Man se unirá a esta nueva aventura.

Fue en la E3 de 2019 cuando Sony y Crystal Dynamics revelaron que lanzarían Marvel’s Avengers, pero poco fue lo que dijeron en aquella conferencia, lo más que pudimos ver fue un pequeño gameplay que se filtró en la San Diego Comic-Con de ese mismo año. Hasta principios de este año comenzaron a salir más noticias y vistazos al respecto, sobre todo en los últimos meses pues mencionaron que Hawk Eye.

Pero ahora, a través de una conferencia virtual anunciaron con bombo y platillo que Spider-Man se unirá a las filas de los Vengadores en este título aunque no como muchos pensaban. Resulta que llegará en 2021 completamente gratis y como contenido descargable dentro del juego y para desgracia de los que no tienen una consola de Sony, estará disponible exclusivamente para PlayStation 4 –y el próximo PlayStation 5–.

Además de esto, el arácnido favorito de todos tendrá un montón de trajes, habilidades y demás que podrás ir mejorando con compras dentro del juego y a través del laboratorio creado con tecnología de Stark Industries, SHIELD y Hank Pym exclusivamente para los Avengers. Aunque esto suena espectacular y por lo que mencionaron en este anuncio, el Hombre Araña que veremos en el título no se trata exactamente de Peter Parker.

Your friendly neighborhood Spider-Man comes to Marvel’s Avengers, exclusively on PlayStation. Crystal Dynamics offers early details on its own, unique take on the post-launch Hero: https://t.co/Xy1DR8HD9Q pic.twitter.com/xQ6dAkgfPn

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) August 3, 2020