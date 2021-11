Puro juegazo: Estos son los nominados en The Game Awards 2021

A pesar de muchas cosas, los videojuegos tuvo un excelente año. En 2021, varias compañías estrenaron títulos que nos volaron la cabeza y que hicieron que pasáramos horas y horas de sana diversión con nuestras consolas, tanto así que podríamos armar una lista de nuestros juegos favoritos y hasta premiarlos. Sin embargo, así como existen los Oscar y Grammy para reconocer lo mejor del cine y la música, también tenemos The Game Awards, un evento muy importante para la industria.

Desde hace ya varios años, esta organización premia a los mejores juegos que se lanzaron a lo largo del año. Y no solo les dan un reconocimiento al título más rifado o que más impactó tanto al público en general o a los expertos en el tema, como en cualquier otra ceremonia de premiación, hay un montón de categorías para galardonar específicamente a ciertos videojuegos, ya sea por ser los meros meros de un género o por el trabajo técnico que hubo detrás de su desarrollo. Nadie se va con las manos vacías.

Ya tenemos a los nominados en The Game Awards 2021

Luego de mucha espera y como ya es una tradición, el 16 de noviembre el productor ejecutivo de The Game Awards, Geoff Keighley anunció con bombo y platillo a los nominados de este 2021 y agárrense porque en esta ocasión la pelea por el mejor videojuego del año está bastante reñida. Ahí para que se den un quemón, en la categoría principal tenemos a Resident Evil Village, Metroid Dread, Ratchet & Clank: Rift Apart, Deathloop, Psychonauts 2 y It Takes Two… ¿quién creen que ganará?

A diferencia del año pasado, que debido a la situación con la pandemia, tuvieron que organizar una gala virtual donde The Last of Us II hizo historia al recibir el mayor número de premios en la historia de esta ceremonia, ahora volverán a presentar un evento en vivo y en directo el próximo 9 de diciembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Pero mientras llega ese día y para que vayan armando su quiniela, acá les dejamos la lista completa de nominados para este 2021.

Mejor juego del año

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Mejor dirección de juego

Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Mejor narrativa

Deathloop

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Mejor dirección de arte

Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Artful Escape

Mejor juego independiente

12 Minutes

Death’s Door

Kena: Bridge of Spirits

Inscryption

Loop Hero

Mejor juego para dispositivos móviles

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends

MARVEL Future Revolution

Pokemon Unite

Mejor juego de realidad virtual

Hitman III

I Expect You to Die 2

Lone Echo II

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

Mejor juego de acción

Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Mejor juego de aventura

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Psychonauts 2

Mejor juego de rol

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Mejor juego de pelea

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Guilty Gear -Strive-

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Mejor juego familiar

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

WarioWare: Get It Together!

Mejor juego de deportes o carreras

F1 2021

Fifa 22

Hot Wheels Unleashed

Forza Horizon 5

Riders Republic

Mejor juego multijugador