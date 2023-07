Plop: La mitad de los usuarios de Threads ya no usan la app

Lo que necesitas saber: 'Threads', la app de Meta que se lanzó para ser la competencia de Twitter, está disminuyendo su popularidad entre los usuarios.

A Elon Musk le gusta esto… Apenas pasaron 17 días del lanzamiento de ‘Threads’, la red social que Meta creó para hacerle la competencia a Twitter, y parece que las cosas no van como Mark Zuckerberg y compañía lo pensaron cuando le declararon la guerra a Musk.

Resulta que el pasado 17 de julio un sitio web llamado Similar Web, publicó un estudio en donde puntualiza, Threads comenzó con el pie derecho como uno de los reemplazos de Twitter más viables (cosa que otras plataformas tipo Mastodon no han podido).

Threads comenzó con el pie derecho con su lanzamiento.

Los usuarios cada vez usan menos Threads

Como recordarán, Meta dio a conoce en su momento que Threads consiguió 10 millones de suscriptores en sus primeras siete horas. Esto después de que Elon Musk anunciara un límite de tuits para leer a quienes no contaran con la suscripción de Twitter Blue.

La cosa es que si bien la fiebre por la nueva red social estuvo a tope, al final no duró tanto. Y es que el estudio de Similar Web también indica que los usuarios activos diarios de Threads pasaron de ser 49 millones a 23,6 millones en una semana.

La app de Meta cada vez tiene menos usuarios activos.

La app de Threads perdió al 70% de sus usuarios activos

El estudio sobre Threads detalla que sus cifras las sacaron de personas con sistema Android, que es “más fácil de rastrear que el uso en iOS”, y mencionan algunas deficiencias que tiene la nueva red social a comparación del ya establecido Twitter.

Aunque muchas personas encontraron fácil migrar a Threads, gracias a que vinculaba la cuenta de Instagram y nos daba automáticamente a nuestros contactos existentes, a la app le faltan “muchas características básicas y aún necesita ofrecer una razón convincente para cambiar de Twitter”.

Threads aún no figura como un oponente para Twitter.

Mark Zuckerberg aún no pierde esperanza de que Threads sea popular

Pese a que la euforia de Threads parece disminuir de manera drástica, informes indican que el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, está optimista sobre su app y asegura que sólo es cuestión de tiempo para que la gente le tome gusto a Threads.

Considerando que uno de los términos y condiciones al unirse a Threads era que si borrabas tu cuenta ahí, también desaparecería tu perfil de Instagram, no dudamos que la nueva red social no pierda suscriptores, aunque quizá Meta lo que busca es que la gente sí la use.

Aunque Mark Zuckerberg está seguro que Threads triunfará en el mundo de las redes sociales.

En fin, parece que estos nuevos resultados relacionados a Threads sólo alimentarán el pique que Mark Zuckerberg y Elon Musk tienen desde hace meses, el cual ha crecido tanto que ambos multimillonarios ya organizan una pelea para ver quién es el mejor. ¿Ocurrirá?

