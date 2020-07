Reseña de Trackmania: un juego “gratis” más…

¿Juegos gratis? Claro, hay muchos. Pero acuérdense que nada es gratis realmente, muchos sólo cobran por aspectos estéticos y pues una gran parte de la comunidad ha llegado a aceptar eso, sin embargo, por otro lado tenemos a Trackmania, juego “free-to-play” que pues… bueno, vamos a la reseña de PUSH THE BUTTON.

Con la era de los remakes a todo lo que da, cada día descubrimos un juego de antaño que ha recibido (o recibirá) una manita de gato. Sin embargo, nunca falta el juego que nadie se esperaba ver nuevamente y este es el caso de la célebre serie de carreras de Ubisoft y Nadeo, Trackmania.

O al menos así la llaman los seguidores de la serie, la cual ha estado presente desde el año 2006. En esta ocasión llega completamente gratis para su descarga en PC, ¿qué tan bueno es este juego?

Con juegos como Fortnite ocupando los primeros lugares de popularidad en estos momentos,

Ubisoft lanzó este juego de carreras de manera gratuita, con un esquema similar a la creación de Epic. Antes de meternos en eso, Trackmania es un simple, pero entretenido título de carreras donde el objetivo no es rebasar a los otros conductores para llegar en primer lugar, sino hacer el mejor tiempo en la pista.

Ver en YouTube

Dependiendo de la pista en la que compitamos, habrá varios “checkpoints” que marcarán el tiempo que nos tomó llegar a ellos, sumándose al final para darnos nuestro lugar en la competencia. Con una duración de 5 minutos por carrera, nuestro objetivo es completar el circuito el mayor número de veces posibles antes de que el tiempo termine.

Sumándole que los demás competidores no te estorban al momento de manejar (nada de colisiones aparatosas con otro carrito que nos hagan explotar en ira), nosotros solo tendremos que enfocarnos en tomar las curvas y otros obstáculos de la mejor manera posible.

Como lo mencionamos al principio, Trackmania peca de ser muy simple. Solo tenemos que acelerar y frenar, nada de movimientos especiales u objetos especiales, aun así el juego es muy divertido y el mejorar tus tiempos se hace adictivo.

Al igual que otros juegos de carreras, tenemos modos de copa, torneos y un modo arcade. En solitario podemos practicar en una serie de pruebas o en cualquiera de las 25 pistas del juego. Viéndolo así, podríamos considerar a Trackmania como un juego mediocre. Sin embargo, lo que siempre ha destacado a esta serie son sus opciones de creación de pistas. Igual que sus carreras, este modo de creación es bastante simple, lo cual nos ayuda a crear pistas muy locas llenas de obstáculos, boost de velocidad; saltos; curvas pronunciadas y demás.

Es aquí donde la parte más llamativa y negativa del juego entra.

Aunque cuenta con 25 pistas creadas por el desarrollador, no podemos negar que las creaciones de los usuarios por lo general son más divertidas, ya que a uno no le importa crear algo balanceado y entre más loco el asunto, mejor. Con esto volvemos al primer punto sobre cómo Ubisoft pretende hacer dinero con Trackmania. El juego base es gratuito, lo que nos da acceso a los modos online y a las 25 pistas que irán rotando cada mes.

Pero para poder crear tus propias pistas y jugar en las salas personalizadas de otros jugadores, deberemos de pagar una suscripción.

La versión estándar nos permite crear nuestras propias pistas y unirnos a otras salas, mientras que la versión “Club” nos deja crear nuestras propias salas y clubes. Ambas suscripciones son anuales y tras terminar el tiempo de suscripción, todo lo que hayas creado se quedará contigo, así que no se preocupen por perder contenido al dejar de pagar.

Sin embargo, y sin entrar en la polémica de Ubisoft queriendo cambiar el significado de la palabra “suscripción”, la mecánica se reduce a comprar el juego cada año y si bien los precios no son altos (los paquetes empiezan desde 10 dólares), es una mecánica que se nos hace innecesaria, poco atractiva y que muy posiblemente sea la razón por la que no se desarrolle una comunidad dentro de este juego; algo terrible considerando que sin una comunidad que esté alimentando de pistas para correr, Trackmania se quedará como un demo de lo que pudo ser.

Los jugadores de antaño de la franquicia se han pronunciado en contra de este formato de suscripción, ¿por qué no simplemente poder comprar el juego a precio regular una vez y ya? Si bien no estamos en contra de los títulos con servicio de suscripción, pensamos que por el tipo de juego que es Trackmania no es uno que se adapte a este formato.

Si nada de esto les interesa y solo quieren pasar un rato divertido y sobre todo “gratuito”, el juego base es la mejor opción, ya que las pistas que vienen no son malas. Trackmania ya se encuentra disponible en Uplay y en la Epic Store para PC.