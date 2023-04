Otra vez Twitter está en el ojo del huracán y en esta ocasión no es por los desencuentros entre Elon Musk y medios o su dinámica de cobro, no. En redes está sonando un buen eso de que esta plataforma “ya no existe” porque fue comprada por otra compañía: X Corp. ¿Qué es y qué tiene que ver con esta red?

Todo este chisme se supo a raíz de la filtración del documento de una presentación judicial —con fecha del 4 de abril de este 2023—, así casual.

En una demanda que la política de extrema derecha Laura Loomer presentó contra esta red por cerrarle su cuenta en 2019 —y resulta que en el proceso, Twitter roló un par de documentos señalan su fusión con X Corp y que, por lo tanto, muestran que como empresa ha dejado de existir así como la conocemos, con el nombre de Twitter Inc.

¿Qué es X Corp y qué tiene que ver con Twitter?

Pero, ¿qué hay de cierto en todo este rollo de que una nueva empresa maneja Twitter? La verdad es que hay muy poca información oficial, medios internacionales como Bloomberg han intentado confirmar la info con esta plataforma.

(Y si tomamos en cuenta que Twitter ya no tiene área de prensa, pues ya se imaginarán cómo están los medios intentando confirmar lo revelado por este documento que ya rola en redes sociales).

Mientras, Elon Musk publicó una “X” en su cuenta y… ya. A pesar de la falta de información oficial, lo que sí sabemos es que desde abril de 2022 el equipo de Musk registró un par de compañías cuyo nombre macha de manera distinta con “X Holdigns”.

De ahí salió X Holdings Corp, la empresa que fue registrada en marzo de este 2023 en Nevada y que ha tomado el control de Twitter, con un capital estimado en poco más de 2 millones de dólares.

Las empresas de Musk

De acuerdo con Slate, el objetivo de la creación de las empresas X Holdings (I, II y III) fue para facilitar a Musk la compra de Twitter.

Y en los primeros acuerdos de operación, se supone que Twitter iba a mantener su estructura, tal cual la tenía antes de la compra de Musk.

Pero, al parecer, eso no sucedió y la fusión entre empresas terminó por desaparecer a Twitter —o al menos eso es lo que se muestra en documentos oficiales.

Toda esta situación lanza otra pregunta al aire: ¿Qué pasará con esta red social que ha tenido un buen de cambios desde que fue comprada por Elon Musk? ¿Twitter dará el paso a otra estructura? Pues está por verse, mientras el empresario se anima a hacer público todos estos cambios.