¿Se acuerdan de que para que una cuenta de Twitter mantenga su palomita azul o esté verificada tiene que pagar una lana? El 1° de abril era conocido como el día cero para que todas esas cuentas le pagaran a Elon Musk o de plano perdían su verificación, pero, ¿qué creen? Eso no pasó del todo y en este contexto el New York Times alzó la voz.

Alzó la voz y se quedó sin palomita azul, dorada ni ningún otro elemento que haga visible que se trata de una cuenta verificada —al menos, hasta este lunes 3 de abril.

Foto: Getty Images

Rebelión contra Twitter Blue: ¿Qué está pasando entre Elon Musk y el New York Times?

Pues sí: este reconocido periódico del gabacho se rebeló contra las nuevas políticas de Elon Musk y Twitter Blue.

De hecho, medios como The Washington Post decidieron seguirlo bajo la lógica de: ¿por qué pagar por algo que siempre ha sido gratuito?

Foto: Justin Sullivan-Getty Images.

Antes de que Elon Musk comprara Twitter, ya había trascendido que esta plataforma estaba trabajando en una suscripción de pago para que los usuarios pudieran realizar distintas funciones —acá pueden leer más de este previo.

Y en la era Musk, Twitter Blue terminó por convertirse en un hecho y con algunas modificaciones, pues para que las cuentas —tanto de empresas como usuarios onda expertos, periodistas, figuras públicas o políticos— pudieran mantener su palomita azul, ahora es necesario que los usuarios o las cuentas paguen 8 dólares (unos 144 pesos) a la plataforma.

Foto: @elonmusk

En el caso de las empresas, el pago es de mil dólares. Y bueno, Elon Musk se puso como el SAT y, en teoría, abril sería la fecha límite para pagar o… perder la verificación.

Les contamos que no ha pasado del todo porque medios —nacionales e internacionales— reportan que este corte no se ha reflejado en la plataforma, aunque no ha sido el caso del New York Times, que aparece sin verificación después de anunciar que no le iba a pagar a Musk.

La reacción de Musk

Y como el New York Times no piensa pagar por Twitter Blue —y otra banda está siguiendo su ejemplo—, Musk le dedicó un mensaje medio despechado más o menos así:

“La verdadera tragedia del NYT es que su propaganda ni siquiera es interesante. Además, su perfil es el equivalente en Twitter a la diarrea. Es ilegible. Tendrían muchos más seguidores reales si solo publicaran sus artículos más importantes”.

Foto: Getty Images.

El Times no tiene la palomita dorada —que es la que Twitter le asignó a empresas u organizaciones, bajo el esquema de verificación Twitter for Business— y así se mantendrá con todo y los mensajes de Musk.

De hecho, el periódico anunció que no le pagará a su personal ni colaboradores por la verificación, a menos de que sea extremadamente necesario.

(Aunque si le echan un ojo a las cuentas de las secciones del NYT, estas aún tienen la palomita azul, lo que indica que la plataforma aún no se da abasto para deshabilitar la verificación o que está en un completo despapaye).

“La cuenta del NYT sin verificación”. Foto: @nytimes

Mientras, en los lares de LeBron James —quien también dijo que no pagará por Twitter Blue—, la cuenta aparece con la palomita azul. Lo mismo pasa con el Washington Post, que sigue manteniendo la palomita dorada. Así las cosas en la era del Twitter de Elon Musk. ¿Ustedes, pagarían?