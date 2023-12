Estos fueron los 30 videojuegos más buscados y populares en... ¡¿Pornhub?!

Lo que necesitas saber: Pornhub dio a conocer varios datos de su plataforma este 2023 y uno que llamó la atención fueron los videojuegos más populares y buscados en su página web. WTF?!

Sí, leyeron bien… Estamos llegando a la recta final del 2023 y muchas empresas siguen mostrando las estadísticas de lo que les dejó este año. Una de ellas fue Pornhub, sitio canadiense de contenido para adultos que dio varios datos interesantes sobre lo que generó su plataforma este 2023.

Más allá de los términos de búsqueda más populares o el hecho de que México está en el cuarto lugar de países que más consumen el contenido nopor en esta página web, una de las cosas que más nos llamó la atención fue el tema de los videojuegos.

Jóvenes jugando videojuegos. Foto: Pexels

Pornhub dio a conocer los 30 videojuegos más buscados y populares en su plataforma

Y es que sí, probablemente para muchos la ecuación de “contenido para adultos” y “videojuegos” pueden no estar tan ligados entre sí. La cuestión es que Pornhub tiene otros datos –como dirían por ahí–, ya que al menos 30 títulos fueron bastante buscados a través de su página.

De acuerdo con los datos presentados en un reporte por Pornhub, durante los 12 meses del 2023 (y al igual que en años anteriores como 2021 y 2022), Fortnite fue el videojuego más buscado en su plataforma. Le siguieron ‘Overwatch’, ‘Minecraft’ y ‘Pokémon’. WTF?

Fortnite fue el videojuego más popular en Pornhub este 2023. Foto: Epic Games

Varios títulos de Nintendo fueron bastante buscados a través de Pornhub

Aunque fueron 30 los títulos que la página de contenido para adultos mostró, Pornhub detalla que algunos videojuegos como ‘The Legend of Zelda’ escalaron varios lugares en búsquedas, al parecer después del lanzamiento de ‘Tears of the Kingdom’, ocurrido en mayo de este año.

Otros videojuegos que también incrementaron sus búsquedas en la plataforma fueron Super Mario, –al parecer gracias a la película animada donde escuchamos a Jack Black cantar “Peaches”–, ‘God of War’, ‘The Witcher’ y también ‘Red Dead Redemption’.

La lista de Pornhub de los 30 videojuegos más buscados en su plataforma. Foto: Pornhub.

Al parecer las personas buscaban a personajes específicos de estos videojuegos

Claro que no todos los videojuegos les fue bien en búsquedas dentro de Pornhub. Tal fue el caso de ‘Among Us’, que aunque en 2020 registró más de 4.7 millones de personas que buscaron el título, este 2023 quedó en el lugar 27 de los 30 videojuegos más buscados y populares del año.

Quizá a este punto muchos y muchas se estén preguntando por qué alguien buscaría contenido de videojuegos como ‘Fortnite’ o ‘Pokémon’ en Pornhub y esto tiene una explicación bastante sencilla: es por los personajes que aparecen en varias de estas franquicias.

Super Mario fue otro de los títulos populares en Pornhub. Foto: Illumination// Nintendo

Estos fueron los personajes de videojuegos más buscados y populares en Pornhub

Pornhub también reveló su lista de personajes de videojuegos más populares, a través de búsquedas que combinaran el nombre de un personaje con el título del videojuego en el que aparecen, y encontraron datos que hacen mucho sentido.

Por ejemplo, en el caso de ‘Fortnite’, miles buscaron contenido relacionado a Chun Li (cuya skin está disponible en el videojuego). Asimismo, con ‘Overwatch’ apreciamos que personajes como Dva, Widowmaker, Mercy y Kiriko aparecen en el listado.

Skin de Chun Li en ‘Fortnite’. Foto: Epic Games

Se buscaron contenidos que involucraban hasta personajes de Pokemon

Ya para quitarles la duda completa, la franquicia de Pokémon apareció en el listado de Pornhub gracias a que muchos seguidores del ganzo buscaron contenido relacionado con Gardevoir, pokémon tipo psiquico de la tercera generación (a la que pertenecen Treecko, Mudkip y otros más). ¡Wow!

Vean la lista de personajes de videojuegos más populares en Pornhub durante el 2023:

Lista de Pornhub de los personajes de videojuegos más buscados en 2023. Foto: Pornhub.

Un dato interesante entre el mundo de los videojuegos y el contenido para adultos

No pues ahora sí que como diría un gran pensador actual: cada quién sus gustos. Y es que no cabe duda que el sitio de contenido para adultos brinda datos con los cuales uno no puede evitar pensar y pensar para encontrar una explicación lógica.

Pero bueno, ya entrados en el tema les dejamos la lista de los videojuegos que más causan estrés cuando uno los juega:

Te puede interesar