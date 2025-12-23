Lo que necesitas saber: Además de su trabajo en Call of Duty, Vince Zampella también estuvo involucrado en otros videojuegos como Titanfall, Battlefield 6, Medal of Honor, Apex Legends y la serie Star Wars Jedi.

Vince Zampella, cocreador Call of Duty, falleció el 21 de diciembre a los 55 años de edad. durante un accidente automovilístico en Los Angeles, California.

Si bien, su muerte fue confirmada hace unos días por Electronic Arts, recientemente se ha revelado un supuesto video del momento del accidente en el que varios testigos sacan un cuerpo del auto.

De acuerdo con los primeros reportes, Vince se encontraba manejando un Ferrari, cuando perdió el control y se estrelló contra una barrera de concreto, el auto quedó deshecho.

Vince Zampella, co creador de Call of Duty / Fotografía @Battlefield

¿Quién era Vince Zampella?

Vince Zampella fue uno de los hombres más importantes en el mundo gamer, con su participación en la creación de Call of Duty. Además de la fundación del estudio Infinity Ward y su trabajo como director de empresas como Respawn Entertainment y Ripple Effect Studios.

También estuvo involucrado en otros videojuegos como Titanfall, Battlefield 6, Medal of Honor, Apex Legends y la serie Star Wars Jedi, entre otros.

Call of Duty publicó un mensaje de despedida, en el que aseguran que su legado vivirá por siempre.

“Millones de nosotros nos hemos sentido inspirados por la obra de Vince Zampella. Su legado perdura. Desde todos nuestros equipos de Call of Duty y en Activision, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fans de Vince por su trágico fallecimiento”.

Ya jugamos el nuevo Call of Duty // Foto: Captura // Activision

Battlefield también le dedicó un mensaje de despedida a Vince.

“Estamos desconsolados por la pérdida de Vince Zampella, un líder creativo cuyo trabajo moldeó generaciones de jugadores y ayudó a definir lo que los juegos de acción y shooters modernos podrían ser. A lo largo de una trayectoria destacada, Vince desempeñó un papel fundamental en franquicias como Call of Duty, Titanfall, Apex Legends y la serie Star Wars Jedi”.

¿De qué murió Vince Zampella?

Vince Zampella falleció el 21 de diciembre del 2025, por un accidente automovilístico en la carretera Angeles Crest Highway de los Los Ángeles, California.

En redes sociales circula un supuesto video del accidente. Se ve a un Ferrari de color rojo salir de un túnel a toda velocidad. Unos segundos después, se estrella contra una barrera de concreto.

Vince Zampella accidente / Captura de pantalla

Las personas que se encontraban grabando, corren al auto para sacar a una persona del vehículo, aparentemente se trata del el chófer. Uno de los acompañantes salió disparado y falleció en el hospital varias horas después Aunque es importante mencionar, que no se ha corroborado la autenticidad de dicho video.

Las autoridades ya investigan la causa del accidente

Hasta el momento se desconoce la causa del accidente; si fue por una falla mecánica, un error de conducción o un factor externo. De acuerdo con versión de la Patrulla de Carreteras de California, “Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y se incendió por completo”.