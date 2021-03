Arma la partida: Te decimos cómo jugar ‘Watch Dogs: Legion’ gratis este fin de semana

A pesar de tener la pandemia por coronavirus encima durante prácticamente todo el 2020, la industria de los videojuegos vio llegar geniales entregas durante aquellos meses. Una de ellas indudablemente fue Watch Dogs: Legion.

Ubisoft volvió a poner en el mapa su exitosa franquicia a cuatro años de su última entrega y la emoción no se hizo esperar. Ahora, si no le has entrado aún a dicho título, pues este es tu momento ya que la desarrolladora liberará una versión gratis del juego para que armes la partida durante el último fin de semana de marzo. Por supuesto, acá te decimos cómo está todo el rollo.

‘Watch Dogs: Legion’, gratis este fin de semana

Ya mero termina marzo y hay que se cerrarlo como se debe. Seguro que así lo harán varios gamers alrededor del mundo toda vez que aprovechen el regalito que Ubisoft tiene preparado para estos días, con una versión gratuita de Watch Dogs: Legion.

Así como lo lees. La reconocida desarrolladora francesa de videojuegos recién anunció que la tercera entrega de la franquicia podrá jugarse completamente gratis. Lo mejor es que estará habilitado para todas las consolas en las que se encuentra disponible. No hay excusa para perdértelo.

¿Cómo precargarlo?

A través de su blog oficial, Ubisoft informó que los jugadores podrán acceder a esta versión de prueba gratuita desde el jueves 25 de marzo hasta el domingo 28. Y si lo que querías era echar una partida multijugador, también tendrás esa posibilidad pues habrá chance de realizar una que otra misión cooperativa.

Desde este día (24 de marzo), ya puedes ir precargando Watch Dogs: Legion en tu consola -PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC- para comenzar a jugar a partir de las fechas antes mencionadas (POR ACÁ puedes descargando el software). Y si te quedas bien clavado en el título, parece que también habrá algunos ofertones para adquirirlo

Los descuentos los puedes encontrar en la página de Ubisoft Latam. En caso de que quieras comprarlo tras la prueba gratis, EN ESTE SITIO encontrarás los nuevos precios que de verdad son una ganga. Por ejemplo, la versión estándar de PC pasó de costar 1,200 pesos a tan solo 600. Échate un clavado y agarra la oferta porque vale la pena.