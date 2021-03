Ouch! Las tiendas en línea de PlayStation 3, PS Vita y PSP podrían cerrar en este año

Sony se encuentra en un momento crucial dentro del mundo de los videojuegos, sobre todo tras el lanzamiento reciente del PlayStation 5. Como una de las empresas que regularmente se encuentra entre las vanguardistas de la industria, el consorcio de origen japonés quiere encaminarse a una nueva etapa y estarían listos para dar un paso sustancial.

¿Y cuál es ese paso? Pues bueno, según parece, se cerrarán algunas tiendas en línea de consolas como la PlayStation 3, el PS Vita y el PlayStation Portable (PSP). La determinación de efectuará tras el próximo verano, según indican fuentes cercanas a la compañía.

Tiendas en línea de PS3, PS Vita y PSP desaparecerán

Una de las grandes características que Sony Interactive Entertainment ha patentado a lo largo de los años, es la longevidad que le dan al soporte de sus dispositivos. Así ha sucedido, por ejemplo, con el PlayStation 3, consola que se había descontinuado entre 2016 y 2017 pero desde la que aún se pueden conseguir juegos en línea… o más bien, se podía.

Todo indica que la tienda online del PS3 desaparecerá junto con las del PS Vita y el PlayStation Portable, conocido también como el PSP. La información fue recientemente revelada por el portal The Gamer, quienes citan a una ‘fuente verificada familiarizada con la situación’.

De acuerdo con esa fuente anónima, los sitios de PS3 y PSP cerrarán el 2 de julio próximo mientras que la tienda de PS Vita lo hará hasta el 27 de agosto. Sony aún no ha confirmado estos datos, pero el informante señala que el anuncio oficial está previsto para finales de este mes de marzo y que la decisión se toma con base en que las cifras de descargas han bajado considerablemente.

¿Qué sucederá con los videojuegos?

De concretarse esta decisión, la cosa se va a poner brava para quienes estaban acostumbrados a obtener videojuegos desde dichas plataformas online. La fuente de The Gamer indica que después de las fechas señaladas, evidentemente no se podrán comprar las copias digitales de los títulos ni los DLC (contenidos descargables).

En ese sentido, la única opción que quedará será conseguir los juegos en su formato físico. Ahí, el PS Vita se verá bastante afectado ya que una gran cantidad de videojuegos desarrollados para este sistema solo tuvieron versión digital.

La consola PlayStation 3 fue lanzada en 2006, mientras que el PSP llegó al mercado mundial en 2005. Por su parte, el Vita arribó al catálogo de Sony Interactive Entertainment en 2011. Como podemos observar, estas consolas ya tienen 10 años o más de soporte, por lo que no sería ilógico pensar en que la compañía tomará esta decisión.