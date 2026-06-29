Lo que necesitas saber: Mucho ojo: debido a que cada nombre de usuario será único, WhatsApp dará chance de "reservarlo" en lo que implementa esta nueva función de manera gradual en los próximos meses.

Una nueva novedad está por llegar a WhatsApp: nombres de usuario. Sí, leíste bien, el famoso servicio de mensajes presenta una forma de agregar contactos y crear conversaciones sin necesidad de compartir tu número de teléfono.

Aunque lo que está llamando la atención de esta actualización es que tendrás que elegir un nombre único… así que acá te contamos todos los detalles.

Foto: Pexels.

¿De qué va la nueva función “nombres de usuario” de WhatsApp?

Hay algunas actualizaciones de WhatsApp que pasan desapercibidas, como los anuncios y otras como la más reciente, que todos deberán conocer si no quieren quedarse sin la oportunidad de elegir el suyo.

Resulta que el famoso servicio de mensajería anunció que a partir de este año se añadirán “nombres de usuario”, una nueva forma de agregar y chatear con contactos sin tener que compartir tu número de teléfono.

Aunque, mucho ojo. Debido a que cada nombre de usuario será único, WhatsApp dará chance de “reservarlo” en lo que implementa esta nueva función de manera gradual en los próximos meses.

Nueva actualización de WhatsApp // Foto: WhatsApp

¿Cualquier persona podrá escribirte?

No, no habrá directorio para conocer personas. Cuando alguien quiera contactar contigo, deberá saber tu nombre de usuario exacto para poder hacerlo por primera vez.

Además, también se introduce la función “clave de nombre de usuario opcional”, que, como su nombre lo indica, consistirá en una clave que deberán saber las personas que quieran contactarte para poder enviarte mensaje.

Nueva actualización de WhatsApp // Foto: WhatsApp

Y… ¿Cómo reservar tu nombre de usuario?

Si eres de las personas que utiliza un nombre para todo, esto te interesa. Desde hoy, WhatsApp comenzó a presentarle esta nueva herramienta a los usuarios y aparece como notificación al abrir la aplicación.

Pero si no quieres hacerlo en ese momento, podrás hacerlo en Ajustes, de manera rápida y con unos sencillos pasos: Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.

Una vez que coloques tu nombre, te saldrá si está disponible o no y, una vez que lo guardes, ese ya estará apartado para ti hasta que se implemente la función. ¿Y si te equivocas o te arrepientes? No te preocupes, pues podrás cambiarlo cuando quieras.