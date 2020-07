‘Halo Infinite’, ‘Fable’ y ‘Forza Motorsport’: Estos son los juegos que llegarán al Xbox Series X

Puede que en estos momentos algunas de las industrias se encuentren detenidas por el coronavirus, sin embargo, el mundo de los videojuegos no ha dejado de sorprendernos con un montón de lanzamientos que llegarán este 2020 y el próximo año. Durante estos días, Xbox estuvo muy calladito, pues solamente habían revelado detalles muy puntuales de sus planes a futuro, pero ahora sí se dejaron ir porque nos mostraron un nuevo adelanto de Halo Infinite.

Así como su competencia, Microsoft armó un evento virtual para anunciar con bombo y platillo los juegos disponibles en su próxima consola, el Xbox Series X (el cual llegará en navidad de este año). En la previa mostraron algunas joyas que podremos disfrutar como Dragon Quest y Watch Dogs: Legion y también se anunciaron títulos nuevos, como Exomecha, Echo Generation, Ballan Wonderworld y Hello Neighbor 2.

También puedes leer: ¿YA LISTOS, GAMERS? ESTO ES LO QUE SE SABE DEL NUEVO XBOX SERIES X

El Masterchief está de regreso

Pero la cosa se puso más interesante cuando empezó el show principal, pues desde el inicio no se guardaron nada y lo primero que nos mostraron fue el adelanto del que quizá, es el juego más esperado del año para todos los fanáticos de Xbox, Halo Infinite. El Masterchief volverá con una nueva aventura, pues desde el 2015 tuvimos que conformarnos con echarnos una vez más los títulos pasados (que no es queja, pero ya hacía falta otra historia).

En esta ocasión, nuestro protagonista favorito tendrá mejores gráficos y armas súper avanzadas para completar su misión. De acuerdo con IGN, este juego se centra años después de los sucesos de Halo 5 Guardians, con Cortana fuera de control pero con Masterchief enfocado en otra clase de rivales, mientras lo acompaña el buen Piloto (y cuyo nombre supuestamente conoceremos en esta entrega).

También puedes leer: CONOCE A GYOZA, EL PUG ENCARGADO DE HACER LOS SONIDOS DE ALIEN EN ‘HALO’

Este enorme vistazo de Halo Infinity, anticipa un poco del combate armado, manejo de vehículos y las diferentes herramientas con las que cuenta el protagonista para enfrentarse a sus numerosos y variados enemigos, cada uno con sus fortalezas y debilidades. Para terminar con esta increíble experiencia, pudimos ver que los mapas interactivos son los más grandes en la historia de la saga, así que tendrás todo un mundo por recorrer, literal.

Pero mejor no les contamos más, emociónense por completo con el gameplay de Halo Infinite y chequen a continuación cómo es que se verá cuando llegue al esperado Xbox Series X:

‘Halo’ no fue la única sorpresa que nos presentó Microsoft

Después de este enorme anuncio, muchos pensaron que el evento de Xbox iría bajando de intensidad, pero por fortuna para todos los gamers, mantuvieron por completo el nivel. El segundo protagonista de este evento fue State of Decay 3, la saga de zombies presentó su primer adelanto, anticipando una ambientación natural en un bosque nevado, del cual lo único que tenemos es el pequeño vistazo que nos mostraron.

Más tarde, Phil Spencer, el mero mero de Xbox, dijo que la consola que están por lanzar será la más potente que se haya visto. Para demostrarlo, presentó un nuevo tráiler de Forza Motorsport, una de las franquicias más icónicas de la compañía y de las que mejor explota la potencia de la consolas, pues en él tuvimos chance de ver que los carros realmente lucen como si fueran reales. Chéquenlo ustedes mismos:

Tendremos un montón de opciones para explotar el Xbox Series X

Así fueron desfilando varios títulos espectaculares, como S.T.A.L.K.E.R. 2 (el cual lleva años desarrollándose y llegará específicamente para esta consola), Warhammer 40.000 Darktide, un simpático tráiler de Tetris Effect Connected, la aventura en universos paralelos llamada The Medium, CrossfireX también mostró un adelanto y Ori and the Will of the Wisps tendrá una versión mejorada para el Xbox Series X.

Y no solo fue eso, sino que también aparecieron grandes nombres como Avowed, Grounded, As Dusk Falls, Senua’s Saga: Hellblade II, Destiny 2 y hasta Jack Black tuvo una participación especial para presentar Psychonauts 2, pero sin duda se guardaron lo mejor para el final, pues anunciaron que llegará un nuevo juego de una de las franquicias más queridas, Fable, del cual solamente nos dieron una probadita.