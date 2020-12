10 personajazos de internet que nos ayudaron a sobrellevar el 2020

Estamos a sólo unos cuantos días de decir “Lo logramos”…. No vamos a negar (de hecho, no podríamos) que el 2020 fue uno de los peores años que hemos vivido. Entre una pandemia, sismos, teorías conspirativas, cuarentena, una crisis económica y otras cosas más, la neta es que a muchos sí nos sorprende el haber llegado a diciembre y relativamente bien.

Aunque la mayor parte del 2o2o no la queremos recordar en lo que nos resta de existencia, también se vale admitir que hubieron algunos momentos donde pudimos olvidarnos del caos del mundo exterior. Y sí, mucho de eso fue gracias a varios personajazos del internet, los cuales nos ayudaron a hacer este 2020 más llevadero.

Ya fuera por la vibra que transmitían, las risas que nos sacaron o porque se convirtieron en tendencia que desató más memes y trenes del mame en internet, acá decidimos hacer un pequeño conteo de las 10 personas que nos ayudaron a sobrellevar el 2020. ¿A cuáles le pueden agradecer alguna carcajada?

10.- El sujeto infiel de la Kiss Cam

Parece una eternidad desde que vimos el video en cuestión, pero aunque no lo crean el escándalo de la pareja infiel que fue atrapada gracias a una ‘kiss cam’, durante un partido de fútbol, ocurrió a principios de este 2020. Justo cuando nadie se imaginaba que los otros meses nos la pasaríamos encerrados en casa y sin contacto con nadie.

Como recordarán, en pleno partido entre los equipos ecuatorianos Barcelona SC y Delfín, la ‘kiss cam’ del Estadio Monumental Isidro Romero Carbo captó a una pareja que estaba beso y abrazo en las gradas. Si bien eso parecía el sueño de cualquier par de enamorados, todo cambió cuando el sujeto y la mujer comenzaron a tratar de parecer dos desconocidos.

Básicamente a este sujeto le cayó el VAR, pues la chica con la que fue al partido no era su novia. A pesar de todo, al final el tipo salió a dar la cara y dijo que él sólo fue víctima de un linchamiento mediático... no lo sé, Rick. Pero de que su video fue uno de los mejores, no hay duda.

Ver en YouTube

9.- Samuel García y Mariana Rodríguez

Nos da algo de pena decir que el chismecito y el humor involuntario también fueron dos aspectos que nos ayudaron sobrevivir a este 2020, pero así fue y ni cómo negarlo. Obviamente al hablar de esas cosas no podíamos dejar afuera a dos personajes mexicanos que son expertos en crear polémicas y causar risa sin planearlo. Sí, hablamos de Samuel García y Mariana Rodríguez.

La neta es que necesitaríamos toda una nota para enlistar las cosas por las que el senador regio y la influencer dieron de qué hablar en los últimos 12 meses: que si por los tenis ‘Fosfo fosfo’, Samuel García confundiendo una asociación para animales, siendo machista, Mariana acusada de fraude y de revender equipo contra el COVID-19, en fin esta pareja nos dio de todo.

Ahora sí que con ellos los corajes no faltaron, pero tampoco las risas… Dios da, dios quita.

8.- Paty Navidad

Si este año le gritó a alguien “Señora, ya siéntese”, esa fue a Paty Navidad. Y es que con la llegada del coronavirus a nuestro país, la actriz y ‘cantante’ se dejó ir como hilo de media con sus teorías conspirativas donde afirmaba que el virus es un invento de las grandes élites para crear un nuevo orden mundial y tenernos como zombies sin voluntad propia.

Acá en Sopitas.com en más de una ocasión hablamos de las cosas que Paty Navidad escribía en su cuenta de Twitter acerca de la ‘mentira’ del COVID-19, una donde intentaba hacernos abrir los ojos pero lo único que nos sacaba era una que otra carcajada acompañada de un ‘chale’. Y sí, probablemente no sea tan gracioso al pensar que mucha gente sí cree las mismas cosas que ella, pero en fin.

7.- La niña del pastel

Una niña con más maldad que la mismísima Soraya Montenegro llegó al mágico mundo de internet en octubre pasado, y gracias a un video viral donde la pequeña dio cátedra de lo que es ser mala onda. Sí, nos referimos a la niña que apagó las velas del pastel de su hermana y quien recibió un jalón de greñas por manchada.

Las imágenes captadas en el video hablaron más de mil palabras, pues si muchos pensábamos que teníamos broncas con nuestros hermanos y hermanas, estas pequeñas nos dijeron quítate que ahí te voy. A pesar de eso no podemos negar que las niñas nos dieron uno de los videos más épicos de 2020, el cual desató memes que nos tuvieron pegados al celular.

O bueno, eso ocurrió hasta que a cierta comediante de Monterrey se le ocurrió hacer una parodia y mató el chiste… 😪

6.- Lobo Vásquez

Una de las historias más hermosas y conmovedoras del año fue la que nos dejó el señor ‘Lobo ‘Vasquez’, un señor que se hizo viral gracias a un video donde se le veía sacar los pasos prohibidos al ritmo de “Danger”, de The Flirts, y mismo que realizó para un concurso de baile en su natal Guatemala.

De acuerdo con el mismo Lobo Vásquez, el hombre decidió inscribirse al concurso para honrar la vida de su hija Jennifer, quien fue una de las víctimas del COVID-19 este año. Ella solía verlo bailar y lo animaba a sacarle brillo a la pista durante fiestas y reuniones, por lo que decidió participar para ganar el premio y ayudar a sus nietos que también se habían quedado sin su mamá.

Después de volverse un fenómeno en las redes sociales y recibir miles de aplausos, el señor Flavio Vásquez comenzó a ganar patrocinios y a tener chamba que le ayudó en estas épocas del coronavirus. Sin duda, la prueba más grande de que hasta en los momentos más complicados uno puede lograr ser un rayito de luz. ¡Lo queremos mucho!

Que ganas de andar bien Lobo Vázquez a las 3 de la mañana on the dance floor. pic.twitter.com/iXslyMG2PT — Manu NNa (@manunisima) August 22, 2020

5.- El Chavo del 8 Metalero

La fama le llegó sin querer queriendo, pero Phil Claudio Gonzáles este 2020 nos demostró que podría ser el hermano perdido del fallecido Roberto Gómez Bolaños. No por nada la comunidad de internet y memeros en general bautizaron a este hombre originario de Buenos Aires, Argentina, como ‘El Chavo del 8 metalero’.

Este sujeto vendía playeras de bandas y andaba de gira con su banda sin preocupación alguna, o al menos así fue antes de que una foto de él se difundiera en internet. Si bien al principio no le cayó en gracia que lo confundieran con ‘Chespirito’, todo cambió cuando medios internacionales comenzaron a llamarlo para pedirle entrevistas y se convirtió en una tendencia mundial,.

Al final, su repentina popularidad ayudó a Phil a tener más chamba, tanto que hasta se aventó a disfrazarse del mismo Chavo del 8 para ayudar a promocionar una juguetería local. ¿No que no se parecían?

4.- El Pepe y el Ete Sech

Podemos decir con toda seguridad que TikTok es la red social del momento, pues cosa que ocurre ahí, cosa que se viraliza. Eso lo comprobamos de nueva cuenta este 2020 con el nacimiento de ‘El Pepe’ y el ‘Ete Sech’, dos personajes virales que pusieron a todos los centennials a bailar al ritmo de ‘Super Freak’ de Rick James. Canción de los años ochenta que volvió a la vida gracias a dicha plataforma.

Como les contamos en ‘La historia detrás del meme’, El Pepe es Michael González, un joven de 20 años originario de República Dominicana que se hizo viral gracias a un video donde alguien solamente lo nombró con el tonito que todo mundo replicó en TikTok durante los últimos meses del año.

Por su parte, ‘Etesech’ se origina de un video que se viralizó en Panamá el año pasado, en donde un sujeto presenta a su amigo Sech, el cual imita el slogan con el que el cantante Sech, originario del mismo país, suele presentarse ante sus seguidores. Sin pensarlo, uno de los trenes del mame que más risas nos sacaron.

3.- Los cargadores de ataúdes

Fue a principios del mes de abril (quizá un poquitito antes) cuando en redes sociales aparecieron varios videos de personas haciendo cosas estúpidas o peligrosas, y los cuales finalizaban con imágenes de sujetos que cargaban un ataúd y bailaban al ritmo de una canción llamada ‘Astronomia’, del dúo de música electrónica, Vicentone, y el productor Tony Igy.

Como recordarán, la situación de los cargadores de ataúdes dio pie al nacimiento de varios videos virales. Sin embargo, también nos dejó conocer una tradición en Ghana que ha ayudado a reducir las tasas de desempleo desde hace unos años, brindando a las personas una fuente de ingresos para ayudar a su familia.

Y es que como se los comentamos en ese entonces, en dicho país africano las familias acostumbran a contratar a sujetos para que bailen y amenicen los funerales, pues allá los sepelios son considerados eventos sociales y la gente invierte dinero para que este tipo de ‘animadores’ haga acrobacias con el ataúd. Una práctica muy interesante, pero muy extraña.

Los memes de los negros bailando con el ataúd son lo mejor? Los memes de los negros bailando con el ataúd son lo mejor pic.twitter.com/sxR3b9Z5EU — Negroo (@NicolasOliva32) April 4, 2020

2.- Las mamás y papás reaccionando (o bailando) a ‘Safaera’

A mediados de marzo, cuando la pandemia de COVID-19 relativamente comenzaba en México, varias mamás y papás comenzaron a viralizarse en internet gracias a unos videos donde se les veía con una cabezota (ilusión creada por un filtro) y mientras bailaban al ritmo de ‘Safaera’, de Bad Bunny.

Este tren del mame nos sacó muchísimas carcajadas, sobre todo por los padres y madres de familia que oían la canción por primera vez y escuchaban la conocida frase de “Si tu novio no te ma*a el cu…”, mismos que quedaron anonadados por la frase incluida en la canción del ‘conejo malo’ (que señora, ‘El Apagón’ de Yuri tampoco es taaan inocente como cree).

Pero bueno, este trend fue uno de los más virales a principios de año y claro que debía estar en este listado, pues logró lo que nadie había conseguido hasta entonces: unir los corazones de la chaviza reggaetonera y los de sus tíos ‘el rock es cultura’.

1.- DoggFace208

También conocido como ‘el tiktoker cholo’, Nathan Apodaca enamoró a varias personas del internet luego de postear un video en donde se le veía andar en patineta, tomando un juguito de arándano y al ritmo de la canción ‘Dreams’ de Fleetwood Mac. Una vibra muy cool que contagio a muchos en septiembre pasado.

El video de ‘DoggFace208’ no fue poca cosa. Además de ser uno de los más virales de TikTok este año, el clip literalmente le cambió la vida de este hombre, pues la marca de jugos que Apodaca mostró en el video le regaló una camioneta y gracias al impacto que generó en redes sociales, Nathan Apodaca pudo comprar su primera casa con el dinero que ganó en patrocinios y finalmente dejó de vivir en su remolque.

Nathan Apodaca es de los pocos que pueden decir ‘El 2020 no estuvo tan malo’, y todo gracias a ser fiel a su esencia y estilo. Uno que recientemente lo llevó a conocer al mismísimo Snoop Dogg y mismo que nos regaló un rayito de paz este año.