Lo que necesitas saber: Aprovechando que el fin de año está a la vuelta de la esquina, acá les dejamos los 12 mejores memes y tendencias virales que nos dejó el 2023.

Estamos en el mes de diciembre y podemos decir que oficialmente estamos en la recta final del 2023, un año muy interesante y extraño –por decir lo menos– que nos dio de todo: canciones nuevas, películas para ver, experiencias personales y obvio, varios memes.

Aunque a muchos no les agrada la idea o se la viven diciendo que no dan risa –seguro porque luego ni los entienden–, los memes se han convertido en una parte bastante cotidiana. Tanto que a veces sin darnos cuenta, los compartimos o usamos en nuestro día a día.

Murió Cheems, el perrito de los memes / Foto: @Balltze – Twitter

Estos son los 12 mejores memes que nos dejó el 2023

El 2023 no fue la excepción. Si bien este año no estuvo taaaan fuerte en cuanto a producción de memes se refiere, podemos decir que sí hubo al menos 12 que se llevaron la atención en redes sociales (TikTok, Facebook, X, etc.) por diversas situaciones.

Y aprovechando que ya estamos en el último mes de este 2023 –que ya nos urge se acabe-, acá les dejamos los memes que definieron este año. ¿Con cuál se identifican? ¿Cuál fue el que más risas les sacó? ¿Qué otro nos falta en la lista? Los leemos en los comentarios al final de esta nota:

La Monja de la Feria se ha convertido en una celebridad de TikTok. Foto: David Anaya (TikTok)

12.- Los memes de Samuel García

Híjole, nos vamos a poner medio políticos pero no podíamos dejar pasar la ola de memes con la que nos recibió el mes de diciembre cortesía de Samuel García, quien se convirtió en tendencia luego de que le negaran el poder ser candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano.

Y es que el político regio hizo todo “a la carrera” y al final –después de mucho despiporre– las autoridades le dijeron que no podía dejar su cargo como gobernador, por lo que la llama ‘fosfo fosfo’ se acabó. Claro, no sin antes darnos varios memes.

Memes de Samuel García. Foto: X

Memes de Samuel García. Foto: X

11.- Las chinches en la UNAM

En octubre de este año se desató un rumor que nos tuvo con comezón de cabeza y con la paranoia al mil. Sí, hablamos de la supuesta plaga de chinches en varias facultades de Ciudad Universitaria de la UNAM. Algo que la universidad por supuesto desmintió.

Lo cierto fue que en internet muchos se dedicaron a compartir sus mejores consejos contra las chinches, pero no por eso dejaron pasar este tren y para aminorar el miedo muchos también nos mostraron sus memes al respecto.

Foto: X

Foto: X

10.- Los memes de la hormiga triste

Por allá del mes de junio hubo una imagen que se compartió más que contraseña de WiFi en casa ajena: el de la hormiga triste que carga cosas en su paliacate y la cual, se utilizó para ejemplificar situaciones desmoralizantes de la vida cotidiana.

En su mayoría las personas utilizaron este meme para quejarse del dinero honesto que no alcanza para nada. Algo irónico considerando que la hormiga fue creada para la campaña de una compañía de control de plagas llamada Zap Pest Control, ubicada en Virginia.

El meme de la hormiga triste. Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

9.- Los memes de la primera visita de Taylor Swift a México

Este 2023 quedará marcado como el año en el que Taylor Swift finalmente vino a México. La cantante estadounidense, después de 10 discos grabados (y seis regrabados) finalmente visitó la CDMX para dar 3 conciertos increíble en el Foro Sol.

Al ser el evento del año, durante SEMANAS las fans de Taylor se dedicaron a hablar del tema e incluso dejaron memes que representaban su situación financiera después de comprar sus boletos para el ‘The Eras Tour’ (que no estuvieron muy baratos.)

Los memes de Taylor Swift también estuvieron a la orden del día. Foto: X

8.- El cambio del Rolex por el Casio cortesía de Shakira

Algo que también dio mucho de qué hablar este 2023 fue la tiradera que la reinota de Shakira le dio a su ex, Gerard Piqué, luego de que la engañara. Algo que hizo con varios éxitos como la sesión número 53 que la cantante grabó junto a Bizarrap.

Shakira aprovechó la rola para desahogarse y de paso, facturar algunos millones de dólares. La canción en cuestión se hizo conocida por varias frases dentro de ella como la de “Cambiaste un Rolex por un Casio“, donde se refiere a que Piqué la cambió por algo más bara.

Reacciones a la Bizarrap session 53. Foto: Captura.

7.- El Imperio Romano de los hombres

Justo en el mes de las fiestas patrias muchas chicas se pusieron a preguntarle a sus novios qué tanto piensan en el Imperio Romano. Y es que aunque suene algo bobo, a muchos hombres se les cruza ese pensamiento por la cabeza con más frecuencia de la que uno se imaginaría.

Un tiktoker con el user @themasculineedge explicó que la fascinación de los hombres con el Imperio Romano está ligado a su necesidad de conquistar, absolutamente todo: “Fuimos aventureros, eso lo necesitamos y lo buscamos y si no lo tenemos, lo imaginamos”.

“Las masas de hombres llevan vidas de silenciosa desesperación. Si tu hombre está pensando en su propio imperio y luego en conquistarlo, es porque no está conquistando lo suficiente en su vida”, explicó sobre esta nueva tendencia que nos dio videos bastante interesantes.

6.- Las dinoprofesiones

A principios de año (en febrero, para ser exactos) en redes sociales se popularizaron memes de dinosaurios que representan diferentes profesiones como los de periodista, médico, escritor, etc. Algo que el internet de las cosas denominó como ‘dinoprofesiones’.

Políticos, artistas y personas en general se sumaron a este tren del meme que nació gracias a herramientas como la IA, ya que las imágenes de las ‘dinoprofesiones’ fueron creadas a través de la página MidJourney (aunque la neta los memes de dinosaurios nos gustaron más que estos.)

También los memes de las “dinoprofesiones”. Foto: X

5.- Los perritos que bailan en TikTok al ritmo de Kenia Os

También en el mes de febrero conocimos a dos suaves amigos (bueno, amigas) que bailaban al ritmo de la canción “Malas Decisiones” de Kenia Os. Nadie sabía mucho de ellos, pero los vimos hasta en la sopa al grado de que cuentas como la de Netflix se subieron a este tren.

Sus nombres son Sparkle y Lily, dos perritas sin hogar que aparecen en la película ‘Barbie y el castillo de los diamantes’, y quienes aparecen haciendo el famoso baile al cual los usuarios de internet le pusieron algunas canciones graciosas como “Atrévete”, de Calle 13 o “Get Lucky”, de Daft Punk.

4.- Los memes con la foto de Kevin James

Dos décadas después de ser tomada para la promoción de una vieja serie de televisión, una imagen de Kevin James con los brazos encogidos y las manos en los bolsillos se hizo viral, pues las personas la usaron para expresar algún grado de timidez, culpabilidad, descaro y más.

Originalmente la foto forma parte del catálogo de la agencia fotográfica Getty Images, se tomó por Tony Esparza en 1998 y recientemente se hizo tan viral que incluso el mismísimo Kevin James aseguró que estaba encantado con los memes que se hicieron con su foto.

La foto original del meme. Imagen: Getty Images.

3.- Mi primera chamba

Vamos con los primeros tres lugares de este listado y por supuesto que no podíamos dejar de fuera los memes de “Mi Primera Chamba”, musicalizados por una versión hecha con IA de la canción “Si la calle llama”, de Eladio Carrión en colaboración con Bryant Myers y Myke Towers.

El trend de “Mi primera chamba” nos demostró dos cosas: que muchos trabajadores no reciben la capacitación necesaria en su trabajo para hacer bien su chamba, y que uno cree tener un mal día hasta que ve los videos de este trend.

2.- La monja de la feria

Uno de los personajazos que nos dejó internet este año –y que se convirtió en uno de los memes más reconocidos de 2023– fue el de la Monja de la Feria, la mujer de Espectaculares Garcia, empresa mexicana de juegos mecánico, que baila en una atracción al ritmo del remix a “Las Dos Monjas”, de Grupo Exterminador.

La mujer detrás de la ‘Monja de la feria’ es Pamela Jasso Pérez, una joven de 17 años originaria de Celaya, Guanajuato, que ya se convirtió en uno de los personajes más famosos en la Feria de Torreón, en Coahuila, y de las redes sociales, pues en TikTok es toda una sensación.

1.- El Skibidi Toilet

Luego de ver a tanto chamaco y chamaca disfrazados de electrodomésticos, obvio íbamos a poner en primer a los memes del Skibidi Toilet. Que más que memes, estos se volvieron una tendencia viral entre los jóvenes y seguro muchos lo confirmaron el pasado Halloween y Día de Muertos (que no son lo mismo. Un saludo a Bárbara de Regil).

‘Skibidi Toilet’ es una serie de 61 episodios creada por Alexey Gerasimov, quien la transmite en su canal de YouTube ‘DaFuq!?Boom!‘, donde ya acumula poco más de 28 millones de suscriptores que no se pierden esta producción animada bastante extraña.

Como les contamos, la serie de Skibidi Toilet es hecha con el programa Source Film Maker y cuenta la historia de una ciudad donde inodoros cobran vida y buscan dominar al mundo, por los que los Cameramen (cámaras de circuito cerrado que usan trajes) buscarán imperdirlo.

¿Fumada? Un poco, pero lo cierto es que ‘Skibidi Toilet’ logró trascender YouTube y las redes sociales, tanto que actualmente existen desde objetos como ropa, peluches y hasta piñatas o disfraces como los que vimos en el mes de noviembre.

Imagen de la serie ‘Skibidi Toilet’. Foto: YouTube

Como vieron, son varios los memes que nos dejó el 2023. ¿Cuál nos faltó en la lista?

Te puede interesar