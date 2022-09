Desde el principio de la humanidad, irónicamente, se ha narrado el fin del mundo. Las más grandes religiones, con distintos nombres, se han encargado de describir el fin de los tiempos, del cosmos o del mundo conocido para los seres humanos e incluso, para sus mismos dioses.

Para los cristianos, en el Libro de las Revelaciones se narra el Apocalipsis o el Fin del Mundo (Armagedón) en una frenética lucha entre el bien y el mal. En el islam, hablamos de la Hora y una serie de señales o signos que marcan el principio del fin, y posteriormente, la resurrección.

‘The Last Judgment’ de la colección del Art History Museum de Viena / Imagen: Getty Images

Para el hinduismo, encontramos a Kalkin (la última encarnación de Vishnu) montado en un caballo blanco, con una espada en la mano que simula un cometa. Dicen que el caballo de Kalkin pateará a la Tierra tan fuerte, que terminará con todo lo conocido, y así, dar paso a que los dioses reconstruyan el lugar.

En la mitología también se habló de un día final. Para los nórdicos, el fin recibió el nombre de Ragnarök, una serie de eventos en la que los máximos dioses como Odin y Thor, se enfrentarían a las criaturas más aterradoras del cosmos sabiendo, como dictaba la profecía, que todo terminaría.

¿Pero por qué hablamos de esto? Para el podcast de SNACK, nuestro cuarto episodio, nos enfoca en The Northman y la leyenda de Amleth de La historia de Dinamarca (AQUÍ la historia), la cual nos muestra algunas costumbres de los hombres del norte (conocidos como vikingos) y sus creencias, incluido el Ragnarök. Aquí les dejamos este episodio para que lo escuchen, y luego se empapen de la narración del fin del mundo más… ¿aterradora?

¿Qué es el Ragnarök?

La manera más simple de describir el Ragnarök es como el fin del cosmos. El mito se describe en el Völuspá o La profecía de la sibila, un poema escrito en el siglo X y que representa una de las más grandes obras literarias islandesas (medieval). También se relata como Gylfaginning en el Edda menor de de Snorri Sturluson.

La palabra Ragnarǫk viene del nórdico antiguo, y significa el “Destino de los Dioses”. En algunos textos, se escribe como Ragnarøkkr y significa el “Crepúsculo de los Dioses”. También se hizo referencia al aldar røk o el “Destino del Mundo” y el aldar rof o la “Destrucción del mundo”. Esto, de acuerdo al libro Myth and Religion of the North: The Religion of Ancient Scandinavia. AQUÍ pueden leer un extracto.

‘The wild Hunt of Odin’, (1872) / Imagen: Getty Images

El Ragnarök, como les contamos, es el relato del fin de los hombres y de los dioses, narrado a través de distintas historias o secuencias. Ahora bien. Para algunos, representa el fin definitivo de las cosas; mientras para otros, marca el renacimiento del cosmos.

Independientemente de la versión final, la secuencia de hechos ha sido estudiada durante siglos, pues define los usos y costumbres de los hombres del norte y la creencia del fin del mundo marcado por un cataclismo que se caracteriza por la lucha de los dioses contra diversas criaturas o monstruos.

“Battle of the Doomed Gods” de Friedrich Wilhelm Heine (1882) / Imagen: Twitter

Skoll y Hati

El inicio se marca con el un largo invierno conocido como Fimbulvetr que equivalen a tres inviernos sin veranos de por medio. ¿La razón? La luna y el sol dejan de existir a partir de que dos lobos, Skoll y Hati, después de perseguirlos desde el inicio de los tiempos, se los tragan. La humanidad comenzará una lucha por la supervivencia frente al hambre y el caos.

Y con el caos se refieren a que los humanos han de enfrentarse en una “guerra universal” donde hermanos se maten entre sí, los padres matarán a sus hijos y viceversa. En otras palabras, las reglas morales y éticas dejarán de existir.

Las estrellas también desaparecerán y el Yggdrasil, el árbol que sostiene los distintos mundos y mantiene unido al universo, se agitará. Esto dará paso, por decirlo de alguna manera, a la llegada de distintos objetos y criaturas un tanto monstruosas para pelear contra los dioses.

¿Pero cuáles son estas criaturas y cómo participan en el Ragnarök?

Imagen de Skoll y Hati en el Ragnarök / Imagen: YouTube

Fernir

Fenrisúlfr o Fernir, es un lobo gigante que forma parte de los relatos más oscuros de la mitología nórdica. Estaba atado con una cadena, pero cuando inicia el Ragnarök, logra liberarse. Era tan grande, que su hocico abierto roza el cielo y la tierra. Y así, recorre el mundo devorando todo a su paso mientras sale fuego de sus ojos y nariz.

Odín pelea contra Fenrir, y lo hace con la ayuda de los einherjar, que son espíritus de los más grandes guerreros que se encuentran en el Valhalla. Y aquí empieza lo triste, pues pierden la batalla cuando el lobo se los traga.

Vidar, uno de los hijos de Odín, toma el turno para pelear contra Fenrir. Utilizando un zapato especial confeccinado específicamente para enfrentar al lobo gigante, Vidar logra abrir el hocico de la bestia y encaja su espada en la garganta del animal. Fenrir muere.

Ilustración de Odín / Imagen: Getty Images

Jormungand

El lobo no es el único ni el más temido. Miðgarðsormr o Jormungand, la serpiente que habita el fondo del océano, saldrá de la profundidad y derramará el mar por todos lados mientras vierte su veneno en la tierra, el aire y el agua.

Thor enfrentará a este criatura, una vieja enemiga. Igual que el destino de la mayoría de los dioses, Thor dará muerte a la serpiente gracias a su martillo, pero él también morirá cubierto de veneno. El mito dice que dará nueve pasos antes de caer.

Thor peleando contra la Serpiente de Midgard / Foto: Getty Images

Surt

Otro de los protagonistas del Ragnarök es el gigante de fuego llamado Surt, quien lidera un ejército de gigantes conocido como los hijos de Muspell, los cuales surgen de una ruptura en el cielo. Surt lleva una espada más brillante que el sol. Estos, atravesarán el Bifrǫst de Asgard, y conforme pasen, este se romperá.

Es así como el guardián de los dioses, Heimdallr, hará sonar su cuerno… Al escuchar el sonido que anuncia la llegada del enemigo, Odín consulta a Mímir, el más sabio de los dioses. Es así como, conociendo el destino, se lanzan a la batalla en Vigrid donde Odín muere, y posteriormente, es vengado.

El dios Freyr será el enemigo de Surt, y terminarán el uno con el otro. Sin embargo, antes de que el gigante de fuego vea su fin, los textos indican que lanzará fuego alrededor del mundo, quemando todo lo que sea visible.

Referencia a Mimir en ‘The Northman’ / Foto: Universal Pictures

El Naglfar

El barco Naglfar, hecho de los dedos de las manos y los pies de hombres y mujeres muertos, zarpará bajo el comando de Loki con una tripulación conformada por gigantes, conocidos como agentes del caos y destrucción. Heimdall se enfrentará a Loki, y los dos morirán durante la pelea.

Pero antes de llegar al final, se debe saber que Loki había sido castigado por los dioses al ser atado a una roca para que le cayera veneno de una serpiente en el rostro. Su esposa, Sgyn, intenta evitar que el veneno caiga. Loki logra liberarse de este castigo, y es cuando comanda el Naglfar.

Loki siendo castigado / Foto: Getty Images

¿Qué sucede después?

Como les contamos, hay dos versiones finales del Ragnarök. Una dice que la muerte de los dioses y los humanos marca el fin de todo. Pero una segunda lectura indica que un mundo nuevo renacerá. Esta visión forma parte del Gylfaginning.

Algunas partes de este texto son confusas, pues plantean que todo esto sucede antes del Ragnarök (como la llegada de algunos dioses al nuevo mundo). Pero en término simples, dice que aquellos que sobrevivan, se dividirán entre buenos y malos. Los primeros vivirán en un lugar llamado Gimlé y Sindri, y los segundos se irán a Nástrǫnd, que se traduce como “la costa de los cadáveres”.

En teoría, los dioses que sobrevivieron como Vidar, Vali, Baldur, Hodr, Modi y Magni, vivirán en el mundo nuevo junto a una pareja de humanos llamados Lif y Lifthrasir, para que estos vuelvan a poblar el lugar, y vivirán en el Bosque de Hodmímir. También nacerá un nuevo sol, hija del anterior que fue devorado, y se levantará en el cielo.