¡Ponte las pilas! Checa estos 5 hábitos para sacudirte la flojera

Si tuvieras un peso por cada vez que te has levantado de la cama con flojera seguramente serías millonario. ¿Pero qué crees? La realidad es otra. Hay que echarle los kilos todos los días y es muy importante generar hábitos que te ayuden a mantenerte activo.

¿Cómo se crea un hábito?

El cirujano Maxwell Maltz determinó en los años 60, que el tiempo de formación de un hábito era de 21 días. Estudios posteriores proponen que se requieren desde 18 días para los más sencillos, hasta 2 meses, o incluso un año, el secreto está en la repetición de una acción hasta hacerla automática.

Si tú ya tienes el hábito de usar las escaleras por la mañana en vez del elevador, no piensas ¿hoy usaré el elevador? ¿será que hoy sí empiezo a usar las escaleras? No tienes que complicarte mucho pues siempre bajas por las escaleras como parte de tu rutina, no es una decisión que tomar, es una acción casi automática.

Te compartimos algunos hábitos que te harán un paro para sacudirte la flojera y aportaran buenos cambios en tu rutina.

¡Al que madruga, Dios le ayuda!

Aunque para la mayoría de nosotros madrugar resulta difícil, la realidad es que resulta más efectivo realizar actividades por la mañana, cuando nuestro nivel de concentración es superior.

Entre más temprano te actives, tendrás más horas para aprovechar durante el día. Prepara tu cerebro para la acción con alguna rutina apenas despiertes. Puede ser algo muy sencillo que te relaje antes de las tareas pendientes: darte un baño, hacer ejercicio, meditar, leer un libro, o cualquier cosa que te ponga de buenas.

Mantén un entorno limpio y organizado

La motivación juega un importante papel en nuestras actividades y si nuestro entorno es un caos es más fácil desmotivarse. En cambio, si lo mantienes limpio y ordenado resultará más sencillo avanzar con tus tareas.

Este punto es aún más importante si trabajas desde casa, pues sin nadie que te juzgue, te dará más flojera tener todo organizado.

¡No te desveles! Checa tus horas de sueño

Aunque las necesidades de sueño varían significativamente entre individuos, por norma general para los adultos, dormir menos de siete horas por noche con regularidad se vincula con un estado de salud deficiente

Si te cuesta dormir, planear tu día la noche anterior tal vez pueda ayudarte, tómate 5 ó 10 minutos para hacerlo. Al organizar tu próximo día de trabajo, podrás conciliar el sueño sabiendo exactamente por dónde empezar a trabajar al día siguiente.

Bájale a la comida chatarra

Esas papitas y ese refresco te dan un boost de energía momentáneo, pero te harán sentir fatigado y hambriento en poco tiempo. Mejor sustitúyelos por consumir carbohidratos complejos (presentes en los cereales integrales), que por el contrario, se descomponen más lentamente y permiten que tengas más energía por más tiempo.

Toma diariamente un multivitamínico

Puede ayudar a proporcionar una mejora en la calidad de vida, mejora en la concentración y ayudarte a mantener altos niveles de rendimiento físico y mental.

