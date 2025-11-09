Lo que debo de saber Planear un viaje a los campos de flores este puente, puede ayudar no sólo a nuestra salud mental sino a nuestro bienestar físico.

El año ya se nos vino encima y, aunque falta poco más de un mes para el descanso de diciembre, el lunes 17 de noviembre hay puente. Entre todos los planes posibles, la recomendación es escapar del estrés y la contaminación de la CDMX y entregarnos a la naturaleza. Además de los bosques y senderos, cerca de la capital, existen algunos campos de flores que parecen salidos de un cuadro impresionista.

Existen pocas cosas tan efectivas para escabullirnos del bullicio cotidiano como practicar el arte de contemplar flores; una actividad tan poética como terapéutica, que nos enseña sobre la belleza indescriptible de la existencia. Un pétalo morado, y súbitamente olvidamos el cielo gris, los gritos en el tráfico y las salas de espera con aire acondicionado.

Las flores de flores son el mejor viaje de fin de semana. /imagen Unsplash

La buena noticia es que para contemplar flores y estimular casi todos nuestros sentidos en una sola experiencia, no hay que viajar lejos. No hay que olvidar que esta ciudad, y sus alrededores, cuenta con el clima idóneo para que crezcan en sus campos una diversidad asombrosa de flora.

En otras palabras, aquí hay de todo, todo el año. Rosas amarillas, claveles, dalias, girasoles, crisantemos, lilas, lavanda, cempaxúchitl en octubre y hermosas y coloradas nochebuenas. La buena noticia es que para verlas no necesitamos más que las ganas de planificar un viaje pequeño, que puede durar menos de un día.

Ventajas de acercarnos a la naturaleza cada vez que podamos

Aprovechar los puentes para salir y admirar la naturaleza es algo más que una actividad ociosa; más bien, sí se trata de apreciar de cerca la diversa floricultura que hay en la Ciudad de México. Y es que el cultivo de plantas ornamentales ha estado presente en nuestra cultura desde épocas coloniales.

Pero además del valor histórico, un pequeño viaje a los campos de flores nos traerá beneficios a nuestra salud física y mental. Por ejemplo, reducirá el estrés y la ansiedad porque el simple hecho de estar debajo del sol y en contacto con aire puro tiene un efecto calmante que mejora nuestro sistema nervioso, fomenta la producción de endorfinas y nos permite comprender el valor de la calma.

Ver flores trae ventajas físicas y mentales./imagen Unsplash

Por otro lado, ver flores despierta la curiosidad y el asombro. La naturaleza es una gran escuela que nos enseña sobre paciencia, perspectivas y las diferentes formas en las que se comportan los ecosistemas; ver flores también es ver llegar a los polinizadores y comprender, con humildad, que somos una parte pequeña de un todo gigante.

Por si lo anterior fuera poco, mirar flores es estimular todos nuestros sentidos. Algunos estudios han demostrado que observar colores brillantes mejora nuestro estado de ánimo y nos permite comprender cómo funciona en nosotros la belleza real, esa que sucede lejos de las pantallas.

Lugares para ver flores cerca de la CDMX

Con esto en mente, aquí les dejamos algunas opciones estupendas para preparar un viaje de fin de semana inolvidable, accesible y necesario. En nuestra lista hemos juntado desde ranchos con visitas guiadas hasta espacios abiertos cubiertos de flores de temporada; la recomendación es no perderse nada.

Queda a 1 hora 43 minutos.

El Estado de México es uno de los lugares donde hay más campos de flores. Este vivero en particular se ubica en San Francisco Putla, un municipio donde hay literalmente cientos y cientos de hectáreas dedicadas a la siembra de especies de flora, desde cempaxúchitl para el Día de Muertos hasta familias endémicas por demás asombrosas.

Este Vivero es también un mercado de plantas./imagen Tenango Instagram

Queda a 2 horas 26 minutos.

A pocas horas de la Ciudad de México, hay un pueblo mágico que tiene un poco de todo: senderos, manantiales, artesanía única, buena comida, montañas y, cada otoño, campos atascados de mirasoles morados y rosas, que nos recuerdan por qué las flores siempre persiguen el calor.

Uno de los pueblos mágicos más bonitos de México./imagen Amenalco Instagram

Queda a 1 hora 53 minutos.

Entre la carretera México-Acapulco, en un predio que parece estar en la mitad de la nada, hay un parque de ensueño que nos ofrece una estupenda colección de jardines de diferentes estilos y orígenes. Aquí, además de una gran dosis de tranquilidad, encontrarás más de 45 mil flores endémicas y de países tan remotos como Japón o Italia.

Aquí hay flores de todo el mundo./imagen Jardines de México

Queda a 2 h 29 minutos.

Más que un vivero en el que hay cientos y cientos de especies de flores, este municipio de Puebla es una experiencia única que se puede vivir todo el año. Gracias a su clima templado y a las gloriosas aguas que bajan del Popo, los agricultores siembran todo el año, tulipanes, begonias y rosas, por solo mencionar algunas variedades.

Flores preciosas todo el año./imagen Atlixco Instagram

En Tlahuapan, Puebla, hay un lugar dedicado a la lavanda. En ese sitio los visitantes aprenden sobre los complejos procesos de cosecha y se involucran en la fabricación artesanal de jabones y perfumes. El rancho nos ofrece una experiencia completa, que además nos llena los pulmones de una de las fragancias más poéticas y relajantes que hay en la naturaleza.