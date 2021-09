5 momentos en los que la intensidad es tu mejor aliada

¡Cuánta intensidad! Esta es la expresión que escuchamos cuando alguien trata apasionadamente de hacer o conseguir algo. Y sí, todo en exceso es malo, pero no podemos negar que la intensidad en momentos clave siempre salva el día. Te lo ponemos fácil: imagínate tu café mañanero así a medias, sin la intensidad que te gusta… pues no jala, ¿verdad? Así igual en nuestra rutina diaria. Si echarle ganas con todo es ser [email protected]… entonces sí, diganme lo que quieran.

Acá nos dijeron [email protected] y nos pusimos a pensar en los momentos en los que la intensidad sí es nuestra mejor aliada porque nos da el impulso que necesitamos para salir adelante, y hasta para ser mejores personas. Si eres de esas personas a las que les dicen intensas, échale ojo a esto y llénate de buena vibra porque de pequeñas intensidades sobrevive el mundo… ¡Posoye!

Para ganar puntos con tu jefe y conseguir ese ascenso taaan correteado

Te tomas tu café y ya tienes la inspiración para darle con todo a ese reporte que te tiene que quedar rifadísimo, o para esa lluvia de ideas que puede cambiar todo en tu área. Ese es el momento en que nos llega la adrenalina y la intensidad es lo que desata todo. Aquí es donde se ve de qué estamos hechos. Sí, tal vez eres la o el intenso de la oficina, pero nada te detendrá para conseguir ese ascenso que tanto te ha costado.

A la hora de entrarle duro a los hobbies

Y sí, también nos dicen [email protected] porque nos tomamos muuuy en serio a la hora del gaming, ¡pues es cosa sería! No nos pasamos horas perfeccionando nuestro juego para que llegue un compa y nos arruine nuestra racha. ¿Y qué me dices cuando estás en el cine o maratoneando series? Esto no se toma a la ligera, se hacen teorías y se analiza porque todo tiene una razón de ser. Tantas horas viendo tantas sagas y multiversos tienen que tener un beneficio, ¿o no?

Cuando ya ves la luz al final del túnel de tus metas

¡Uyy! Este es otro de nuestros momentos favoritos. Imagínate que ya te faltan 5 minutos para completar tu rutina de ejercicio, que solo te falta un día para llegar a los 6 meses de entrenamiento o solo te falta 1 kilito para tu peso ideal. ¡Exacto! ¿Cómo no ponerle intensidad? Ese último empujón o estirón es el que más intensidad necesita. No llegaste hasta aquí haciendo todo a medias, al contrario, la intensidad es lo que te impulsó para conseguir tus objetivos por pequeños que sean.

Cuidando a la bendición porque ¡alguien quiere pensar en los niñ@s!

¡[email protected], no pasa nada! Eso es algo que los papás y mamás escuchan seguido. Ajá, tal vez la bendición puede esperar unos minutos más en la escuela o el bebé puede comer un poquito más tarde, pero acá la cuestión es que como papás queremos estar siempre para nuestros [email protected], que no se nos pase ningún momento. Para [email protected], la intensidad es sinónimo de ir al extremo, para [email protected] es dar ese extra que se necesita para que nuestros seres queridos sean felices.

Al planear la reunión con los [email protected]

Nunca falta la intensa que hace un grupo de Whats para organizar la fiesta sorpresa, o el intenso que anda juntando los pesitos para completar la cooperacha, o qué me dices de [email protected] [email protected] que se ponen a cocinar chidito porque están hartos de comer fuera. Uff y ni nos metemos con aquellos que le ponen toda la intensidad a las decoraciones de Halloween, Día de Muertos, Navidad…¡Pero si solo somos nosotros! Y eso qué, decimos [email protected] intensos. Eso no significa que se tenga que hacer todo a la ligera o restarle importancia, queremos disfrutar a lo grande y exactamente como nos gusta.

Hay de intensidades a intensidades…¿verdad, NESCAFÉ®?

Como te lo dijimos al principio, un café mañanero no es lo mismo si no va con el nivel de intensidad que necesitas, por eso surgió NESCAFÉ® Black, un café con granos tostados durante más tiempo para darte un sabor y aroma más intensos, justo para estos momentos donde necesitas un empujón para darlo todo en tus actividades diarias. Échale un ojo ACÁ y ponle intensidad a tu día.