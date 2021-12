Los 5 momentos incómodos que nunca faltan en Navidad

¡Épale! La época favorita de todos ya está aquí. Los motivos por los que amamos esta temporada son muchos, pero… seamos sinceros, lo que más nos gusta es comer, recibir regalos, volver a comer y las reuniones, con todo y los momentos incómodos que conllevan y que año con año están a la orden del día. Y pa’ que no te agarren en curva, acá te preparamos una lista de las situaciones más comunes y algunos consejos para que salgas bien librado.

El intercambio godín

Lo sabes, lo tuyo no son los intercambios, pero decides entrarle para no quedar como “El Grinch” de la oficina… Te esmeras en armar un regalo chido (o eso es lo que crees), esperando que te den algo que te vuele la cabeza, pero al llegar el día, recibes algo que no te gusta o ni te queda -un par de calcetines, por ejemplo-. ¿Cómo superar eso? ¡Fácil! Saca tu poder histriónico y finge una sonrisa digna de una nominación a los premios de la Academia. No olvides que nunca falta el compañero que sube todo a sus stories.

El familiar metiche

Familia mexicana que se respeta tiene como miembro una tía que bien podría ser corresponsal de cualquier programa de chismes con las típicas preguntas personales delante de todos, por ejemplo: “¿Cuándo vas a traer a la novia o el novio (según sea el caso)?”, “¿No te piensas casar? O peor aún, acabas de tener una ruptura amorosa y te preguntan por tu ex. Si no quieres contestarle, solo cámbiale el tema con otra pregunta: “¿No quiere postre?” Nadie se resiste a eso.

El borracho

Nunca falta el personaje que se las da de ser un experto bebedor y aguantar litros y litros de alcohol, pero lo único que termina haciendo son desfiguros. Lo vergonzoso es cuando ese personaje eres tú. Y, ¿cómo superar eso? Querido sopilector, no hay manera, solo queda aguantar la carrilla de los momentazos que dejarás para la posteridad.

La discusión familiar

¡Sin miedo al éxito! Por fin te decidiste presentar a tu pareja ante a tu familia y pensaste que la cena de Navidad sería una excelente oportunidad al estar todos reunidos. Lo que no contabas es el tema de la herencia y se convertiría en un pleito. Solo explícale a tu crush que esto pasa hasta en las mejores familias.

Un ataque de tos

Nada más incómodo que no poder disfrutar de las fiestas navideñas cómo debe de ser por tener tos… y mucho menos si eres de los que ponen el arbolito desde noviembre y por primera vez lograste reunir a todos tus primos o amigos. ¡Por suerte existe Histiacil® FAM que gracias a su avanzada fórmula ofrece un alivio eficaz de la tos con su triple acción!

No olvides mantener tu cubrebocas bien puesto y en caso de tos, hazlo de etiqueta cubriéndote con la parte interna del codo. Esta navidad, disfruta esos momentos especiales con los que más quieres cuidándote y cuidándolos. #ContagiaAmorNoLaTos

Histiacil® FAM Jarabe Reg. No. 297M2015 SSA VI.

Permiso de Publicidad No. 213300201B3242.

Si persisten las molestias, consulte a su médico. Lea las instrucciones de uso.