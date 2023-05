¿Eres del team que le gusta complacer a todos con tal de no quedar mal? ¿O eres de los que le vale lo que digan y respeta su comodidad a pesar de todo? Aquí es donde el mundo se divide en dos tipos de personas. Pero aceptémoslo, a los people pleasers nos va tantito peor con los compromisos que nos echamos para no quedar mal, porque encima de que la pasamos bien raro, vivimos situaciones incómodas y obvio, nuestra actitud cambia.

El saber decir “no” nos ahorraría muchas situaciones incómodas, pero eso es algo que nos cuesta mucho decir a algunos, ¿a poco no? Es por eso que acá te vamos a presentar 5 situaciones incómodas que tal vez ya viviste por no saber decir que no, para que veamos qué tantas has pasado y ayudarte a que tomes el valor para procurarte a ti antes que a los demás.

Situación incómoda #1. Fuiste al antro y no traías ni ganas ni lana

Imagínate. Después de la semana intensa en la chamba, el sábado te pones tu pijama dispuesto a descansar y ver pelis todo el día, pero de repente, te llaman tus amix para decirte que vayan al antro. Por supuesto que no traes ganas, pues planeabas un sábado tranqui, y encima ya te chutaste la quincena. Pero con tal de no quedar mal, aceptas y vas con tu sonrisa fingida pa’ que no te tachen de aguado. ¡Mal ahí!

Situación incómoda #2. Le aceptaste la salida al intenso por presión a presentar a un novio

Desde que el intenso te estuvo bombardeando con mensajes en todas tus redes sociales para invitarte a salir te cayó mal, pero tus tías ya te preguntan por el novio y ya no sabes qué decir. Vas a la date para ver si el intenso podría ser tu ser amado pero te das cuenta que cero que ver y te arrepientes de haber ido. Mejor te hubieras quedado a comer papitas con tu Firulais.

Situación incómoda #3. Hiciste chamba que no es de tu área y ni te agradecieron

Siempre pasa. A la empresa se le va alguien del equipo y están “cortos de manos”, por lo que te piden que “te pongas la camiseta” y saques la chamba del otro porque eres un empleado ejemplar. No quieres decir que no y te rifas para sacar tus pendientes y cubrir lo demás. Esperarías algún agradecimiento o compensación, ¿cierto? En su lugar te piden más “apoyo” y terminas con un temblor de ojo por la presión.

Situación incómoda #4. Estudiaste algo que no te gusta para seguir con el negocio familiar

¿Quién no conoce alguien en esta situación incómoda? Esta es de las más clásicas. Y es que muchas veces los papás o tíos te presionan para que estudies algo que más adelante pueda beneficiar al negocio familiar, a costa de que vivas frustrado porque tu querías estudiar algo diferente, pero terminas accediendo por echarle la mano a tus jefes.

Situación incómoda #5. Subiste el cerro con tu compa el fit nomás por compromiso

Todos tenemos ese amix fit que quiere que cambies tu estilo de vida y te invita a subir el cerro para que vivas la gran experiencia de madrugar y hacer ejercicio, ¡yuju! Con todo el sufrimiento de tu cora le aceptas la invitación y cuando se llega el día, no duras ni 10 minutos y ya te dio el dolor de caballo. ¡Si hubieras dicho que no, te hubieras quedado en casita a desayunar waffles!

La magia de saber decir “no” te libera para ser tú mismo y hacer lo que te gusta

