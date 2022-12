Que levante la mano el/la que no ha chorreado la pintura en la pared al pintar, o incluso, el/la que ha logrado pintar sus paredes magistralmente casi casi como Miguel Ángel. Estamos súper segur@s de que la mayoría se quedó con las manitas abajo como nosotros -qué sad- porque esto del arte de pintar, no es tarea fácil. ¿A poco no?

Pues si tú tampoco has logrado conseguir unas paredes lisitas y sin manchones de color, acá te vamos a dar unos tips buenazos para que puedas pintar tus paredes como pro, y logres darle una muy buena vista a tus espacios. ¡Manos a la obra!

FOTO: Cortesía

1. Antes de comenzar a pintar, limpia tus paredes

No te ponemos más chamba nada más porque sí. El limpiar las paredes antes de pintar te ayudará a que la pintura tenga una mejor adherencia. Puedes usar una mezcla de agua y jabón de trastes, y con una esponja o trapitos, limpia muy bien tus paredes. Deja secar la superficie y después, prepárate con lo demás para pintar.

FOTO: Cortesía

2. Escoge brochas y rodillos de buena calidad

Todos tenemos esa brocha seca que está olvidada en el cajón de herramientas, ¿o no? ¡Pues no la uses! Acá te recomendamos que preguntes en la tienda de pinturas por sus rodillos o brochas más adecuados para la superficie que vas a pintar, pues algunos incluso, hasta te ayudarán a cubrir mejor la superficie y lograrás un mejor terminado en tus paredes.

FOTO: Cortesía

3. Compra la pintura correcta y necesaria para pintar

La pintura de espacios exteriores no es la misma que debes usar para pintar el interior de tu casa o depa, pues debes fijarte que la pintura sea no tóxica y de bajo olor para cuidar a tus seres queridos. Acá te recomendamos usar pintura BEHR®, que además de tener estas características, tiene un buen de acabados y colores que puedes checar desde su web ACÁ para que elijas y compres solo la pintura que vas a usar para no desperdiciar.

FOTO: Cortesía

4. Usa cinta para pintar y cubre las orillas de las paredes

Muchos se avientan a la brava a pintar y se les olvida este paso, pero si no quieres terminar limpiando después los marcos o el piso de tu habitación, ojo aquí y compra tu cinta. Colócala en todas las orillas, cubre los interruptores de luz, el borde del piso y techo, etc. Además, si quieres darle un acabado de rayas o crear un diseño en particular, con esta cinta y un flexómetro podrás sacar tus dotes artísticos.

FOTO: Cortesía

5. No uses mucha pintura y retira el exceso de pintura del rodillo o brocha

Con la ayuda de una charola para pintar, remoja ahí el rodillo o brocha en la pintura, después, deja que se salga el exceso para que puedas lograr una capa de pintura sin burbujas, grumos, ni esos manchones horrorosos. Usa poca o solo la necesaria y déjala secar, y si es necesario, pinta más capas una vez que esté seca la superficie.

Organízate con tus amix, pareja o una date contigo mismo para que puedas pintar con calma y detalle tus espacios. Relájate y no desesperes, pues tienes aliados como BEHR®, que te hacen la tarea más fácil al brindarte opciones de acabados Premium y con gran variedad de colores, para que solo te preocupes por elegir el color adecuado. Y si no estás segur@ sobre qué color elegir para cada habitación, chécate ACÁ unos tips.