6 iniciativas para proteger los océanos

Lo que necesitas saber: La contaminación de los océanos es un problema que afecta al clima del planeta en general. Tenemos que encargarnos de ciertas cuestiones para acabar con ella.

En nuestro tiempo el cuidado del medio ambiente ya es una prioridad, además de una responsabilidad para cada uno. El mar ocupa más de un 70% de la Tierra y es parte fundamental en la vida del planeta. Actualmente existen muchas posibilidades globales y propuestas para acabar con la contaminación del mar. Aquí tenemos 6 iniciativas fáciles para proteger los océanos.

Las playas y los mares son hermosos pero hay que saber cuidarlos./Imagen Getty

El clima que tenemos hoy no es el mismo de hace 25 o 30 años. Hay calores, lluvias y otros fenómenos naturales que ya resultan extremos y queramos o no, son motivo para crear conciencia, pasar la voz y poner en práctica nuestras propias fórmulas para cuidar al planeta. Junto con el aire y los suelos, el océano se ve afectado por las diferentes sustancias nocivas que produce la humanidad.

El océano se ve afectado por la contaminación aunque no nos demos cuenta./Imagen Getty

El medio ambiente ya no es lo que era antes y hay que ver por lo que será nuestro futuro y el de las generaciones que van a habitar el planeta en las décadas siguientes. No está de más tener información y saber cómo cuidar el medio ambiente para que el clima del lugar en el que vivimos sea mucho mejor.

La contaminación marina

La población mundial crece inevitablemente con el paso del tiempo. Y como cada vez somos más, producimos más desechos que terminan en los peores lugares. Hoy todos tenemos bien definida la cultura del reciclaje o el uso de materiales biodegradables para el cuidado del planeta. Sabemos que materiales como el plástico tardan en degradarse y afectan la situación del medio ambiente.

Cuidemos el mar y el medio ambiente en general./Imagen Getty

La salud del mar está muy deteriorada en la actualidad. A partir de la Revolución Industrial, con sus máquinas y producciones en masa, los ecosistemas marinos se han visto seriamente afectados. Los océanos se encargan de regular el clima del planeta, y es por eso que, si se dañan y quedan fuera de balance, tendremos fenómenos meteorológicos extremos como grandes tormentas y el calentamiento global.

Evitemos el desastre planetario./Imagen Unsplash

Aunque no lo creamos, la contaminación por toxinas, así como el calentamiento y el desequilibrio de nutrientes en las aguas marinas tienen un impacto radical, no sólo en los mares, sino en todo el planeta. Ante estas circunstancias debemos tomar las medidas correspondientes y poner en práctica las iniciativas necesarias para proteger los océanos. Aquí tenemos 6 de ellas.

6 iniciativas para proteger los océanos

1.Reduce el consumo de energía y las emisiones de CO 2

En realidad, nosotros somos la causa principal del cambio climático. Después de décadas y décadas de no moderarnos con la generación de desperdicios, ahora conocemos las consecuencias y tenemos que dar marcha atrás y tomar las medidas necesarias para reducir este daño que resulta invisible.

Mantengamos un planeta libre de emisiones de CO2./Imagen Getty

Para evitar este problema, podemos reducir el uso de automóviles, no dejar luces y aparatos encendidos y hasta usar focos ahorradores. Con esto se reduce el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono, que es un gas que se acumula en la atmósfera generando el calentamiento global, además de dañar el aire y las aguas marinas.

2.Evita los productos de plástico

El plástico es una sustancia química sintética que por lo general se conforma por polímeros orgánicos de alto peso molecular. Su uso comenzó en el siglo XVI, cuando diferentes culturas mesoamericanas procesaron las resinas del caucho para fabricar diferentes objetos. En el siglo XIX se comenzó a vulcanizar el caucho para las llantas de los automóviles, entre otras funciones.

Los plasticos dañan a las especies marinas./Imagen Contaminación Marina Facebook

Cada vez surgieron más plásticos sintéticos para ser utilizados en más productos útiles. Tristemente, al ser desechados, gran cantidad de estos productos terminan en el fondo de los océanos sin importarle a la gente, lo que afecta y provoca la muerte de una gran cantidad de animales marinos. Actualmente el uso del plástico incluso está prohibido y debemos utilizar objetos fabricados con materiales biodegradables.

3.Cuidemos las playas

A todos nos encanta ir a nadar y asolearnos a las playas. Pero esto implica el darles sus cuidados necesarios al mantenerlas limpias y no dejar nuestros desperdicios en ellas. Una playa limpia es una playa sana y aunque no lo vemos de forma directa, al no dejar basura en ellas salvamos la vida de toda la fauna marina.

Una playa limpia es una playa sana./Imagen Unsplash

Utilicemos productos biodegradables, y si nos es posible, también pasemos la voz para darle conciencia a toda la gente que nos sea posible. El daño por deshechos en las playas es un problema serio del que todos y cada uno debemos encargarnos.

4.Reciclemos

El reciclaje se encarga de darles un nuevo uso a los diferentes materiales que utilizamos en nuestra vida diaria como el papel, el cartón, maderas, vidrio, algunos plásticos, telas y hasta ciertos componentes electrónicos. Con esto se disminuye el consumo de energía y la producción de sustancias tóxicas que afectan al medio ambiente.

El plástico y los polímeros dañan al planeta a largo plazo./Imagen Unsplash

No está de más separar la basura orgánica de la inorgánica. Con esto reducimos el daño que recibe el medio ambiente. No falta la gente encargada de darle un nuevo uso adecuado a los productos que desechamos en nuestra vida diaria.

5.Consume productos marinos sostenibles

En la actualidad la población de peces a nivel mundial se ve agotada por factores como la alta demanda y la sobrepesca, la contaminación de las aguas marítimas y las prácticas de pesca insostenibles. Las comunidades científicas llevan un largo tiempo dando advertencias sobre las consecuencias de estas prácticas.

Hay que proteger a las diferentes especies./Imagen Getty

La sobrepesca reduce el rendimiento de los productos marinos y afecta los ecosistemas de formas directas e indirectas. Si consumes productos del mar, encárgate de que sean sostenibles y no se traten de especies sobreexplotadas.

6.No compres productos que afectan la vida marina

A todos nos gustan las artesanías y la joyería que está hecha a base de productos del mar. Pero poco a poco, la producción de collares, pulseras, peinetas y otros productos fabricados a base de conchas, corales, el tiburón o el carey de las tortugas acaba con estas especies y afecta al equilibrio ecológico del mar.

Evita comprar artículos hechos con productos del océano./Imagen Getty

Poco a poco tenemos que tomar conciencia de lo que hace daño a nuestros océanos y al medio ambiente en general. Pongamos en práctica las iniciativas que pueden salvar a nuestro planeta y esperemos que las futuras generaciones puedan disfrutar de los resultados de estos cuidados. Estas son 6 iniciativas para proteger los océanos y seguramente hay más. Sólo hay que llevarlas a la práctica.

