¿Por qué me interesa? Las películas mexicanas de fútbol son más que odas deportivas, son verdaderos espejos de nuestra realidad.

Más allá de la pasión que genera el fútbol y la selección mexicana, el cine mexicano ha usado el balompié para reflejar la identidad nacional y para tocar temas importantes en el país como la disparidad entre las clases sociales, la importancia del humor popular y los problemas y las alegrías cotidianas. En ese sentido, para el séptimo arte nacional, la cancha es más bien una metáfora de la vida misma, donde a veces se gana y a veces se pierde.

Cuando nuestras películas usan ese deporte como el centro de su narrativa, no lo hacen solo desde el amor a la competencia, sino como una forma de diseccionar el alma de México. Un país donde ver un partido es un escape de la realidad. Donde los futbolistas tienen miedo de mostrar su fragilidad. Donde las grandes canchas con pasto verde son frías y los campos de tierra en los pueblos son el recuerdo cálido de la infancia. Donde un mundial es una esperanza y una frustración, al mismo tiempo.

Las películas de fútbol mexicanas, son un espejo de nuestra sociedad./imagen Agencia Informativa Grphos.CS Facebook

En ese sentido, pocos lugares expresan las complejidades del fútbol mejor que la gran pantalla. Y es que, aunque parecen dos universos alejados, el cine y el fútbol comparten la estructura clásica de la narrativa universal.

Ambos tienen un planteamiento, que casi siempre empieza los primeros cinco minutos; los dos le ofrecen al espectador nudos en la trama, como una tarjeta roja en el primer tiempo, y sobre todo comparten la obsesión por el desenlace, un final que a veces es feliz y otras tantas es trágico, depende desde dónde se le mire.

8 películas mexicanas de futbol

Con esto en mente, y porque siempre es un buen momento para visitar el gran acervo de películas nacionales, hemos seleccionado minuciosamente algunas cintas para entender lo que significa realmente el fútbol en nuestro país. Se trata de una travesía por todas las veces en donde no pasó lo que queríamos, pero sí lo que necesitábamos.

Desde la melancolía de barrio del cine de oro, pasando por las comedias ochenteras, hasta el ojo crítico que nos ofrecen las películas contemporáneas, aquí les dejamos un recorrido por esas cintas donde el balón fue solo un pretexto para ser más mexicanos que nunca. La buena noticia es que muchas de estas cintas están GRATIS en YouTube.

¿Listos para empezar el viaje y pasar un fin de semana de balones rodando?

Los hijos de don Venancio

1940

Dirección: Joaquín Pardavé

Un migrante español en México llamado don Venancio atraviesa múltiples crisis familiares mientras trata de sacar adelante una tienda de abarrotes y mejorar su relación con su hijo, un jugador de Atlante. Esta es considerada la primera película de fútbol que se hizo en México.

Campeón sin corona

1946

Dirección: Alejandro Galindo

Obra clave del cine deportivo nacional, que sigue la vida de un cargador de La Merced con muy baja autoestima, cuyos talentos lo llevan, primero a ser boxeador y luego a ser futbolista de Necaxa.

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Los fenómenos del fútbol

1964

Dirección: Manuel Muñoz

Desde la irreverencia de Clavillazo y la pasión tapatía por el fútbol y las Chivas, esta comedia mexicana nos cuenta la historia de un entrenador de fútbol que es chantajeado por sus familiares para perder el partido más importante de su carrera.

El Chanfle

1979

Dirección: Roberto Gómez Bolaños

El aguador del América está en medio de un dilema moral: o hace trampa en el juego y gana más dinero para su familia o es fiel a su buen corazón y mantiene su fe de que el futuro traerá mejores cosas, como volverse la principal estrella del club de Coapa.

El mil usos

1983.

Dirección: Roberto. G Rivera

Héctor Suárez interpreta a un campesino que, por problemas económicos, se ve forzado a abandonar su pueblo y tiene que migrar a la Ciudad de México. Para sobrevivir en la gran urbe, el joven desempeña decenas de oficios, incluido el de futbolista.

Santitos

1999

Dirección: Alejandro Springall

Tras la muerte de su hija, una viuda veracruzana emprende un viaje para sanar el dolor de la pérdida. La mujer termina su odisea en Tijuana, donde consigue un trabajo en el estadio de los Xoloitzcuintles, donde los jugadores se dividen entre las dos fronteras.

Atlético San Pancho

2001

Dirección: Gustavo Loza

Un grupo de niños de un pueblo perdido en la nada forma un equipo con la ayuda de un excampeón, amargado, frustrado y solitario. Aunque en un inicio la misión es ganar en un torneo infantil nacional, más tarde que temprano, los pequeños descubren que la victoria no está en el marcador.

Rudo y cursi

2008

Carlos Cuarón

Dos hermanos de la costa mexicana, que juegan cascaritas en sus tiempos libres, son descubiertos por un cazador de talentos que se los lleva a la Ciudad de México para probar suerte en la primera división. La fama, el dinero y la envidia pondrán a prueba su vínculo amistoso.