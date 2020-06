No estamos llorando: Abuelita dona su cosecha para alimentar a los enfermos de coronavirus

Sin duda la pandemia que estamos enfrentando desde hace algunos meses ha hecho que conozcamos historias de todo tipo, pero la gran mayoría se centran en todas aquellas personas que de alguna manera se están solidarizando con aquellos que están luchando contra el coronavirus, verdaderos actos de generosidad que nos dan esperanza cuando de plano andamos con los ánimos por los suelos.

En esta ocasión, una abuelita fue la que se llevó las palmas de todo el mundo por darle a aquellos que están sufriendo por el COVID-19 un poquito de lo que ella tiene. Resulta que la mañana del domingo 17 de junio se apareció en el comedor popular de Pimpingos de la región de Cajamarca, al norte de Perú, llegó una dulce señora que se ganó el corazón de todos por ayudar con lo que tiene en tiempos complicados.

Se trataba de Albertina Flores Gonzales, una abuelita de la comunidad de Los Claveles, Perú, que se dedica al campo y que cargaba con dos bolsas al hombro. Muchos no sabían qué era lo que pasaba pero en realidad, la señora llegó con todo eso para donar parte de su cultivo a las personas que están cumpliendo su aislamiento por contagio de coronavirus en dicho lugar y así puedan comer en los próximos días.

La historia la contó un trabajador del comedor y de acuerdo con La República, la abuelita solamente les dijo “aquí les traigo alguna cosita”, mientras todos a su alrededor se quedaron boquiabiertos. De inmediato fue recibida por las personas que apoyan en el comedor popular, quienes la ayudaron a bajar las dos bolsas con los productos que ella misma cultiva en un pequeño espacio en su casa.

“Disculpen que no traiga más, porque vengo caminando”, dijo doña Albertina, ante el asombro de todos los que están en el comedor preparando los alimentos para los enfermos de coronavirus. El mismo trabajador menciona que en los momentos complicados los que menos tienen son los que siempre ayudan: “Este caso, me hace recordar a mis abuelitas. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude evitar derramar una lágrima, y recordé que da más el que no tiene, que aquel que tiene y no da nada”

Pero la historia no paró ahí, ya que según la misma fuente después de que esta maravillosa abuelita los ayudó desinteresadamente, prometieron ir a verla hasta su comunidad y lo cumplieron. Pero más allá de ir a visitarla, le llevaron alimentos y dinero enviado desde Lima por una persona anónima. Sin duda esta clase de historias nos recuerdan que no todo está perdido en estos momentos.