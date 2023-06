Las historias de la gente que se gana la lotería –un sueño guajiro para algunos– a veces son muy peculiares o muy conmovedoras… Y así sucede con esta anécdota sobre un abuelito que ganó la lotería con un boleto que le dejó su esposa fallecida.

Alan Mizon de 77 años, quien es un exmiembro de los Royal Marines del Reino Unido que padece de ceguera, se llevó más de 396 mil 600 libras esterlinas (más de 8 millones 570 mil pesos mexicanos) de un premio otorgado por la iniciativa Postcode Lottery (o Lotería del Código Postal).

Alan Mizon (al centro) junto a familiares y amigas. Foto: Postcode Lottery.

Abuelito ganó la lotería con un boleto que le dejó su difunta esposa y se hizo viral

Fue en julio del 2020 cuando Diana, la pareja de toda la vida del señor Alan Mizon, falleció tras una dura batalla contra el cáncer. Sin embargo, la mujer de entonces 73 años le dejó a Alan una sorpresa antes de partir.

Diana dejó pagado un boleto del Postcode Lottery para Alan, y recientemente se dio a conocer que este abuelito ganó la lotería con un boleto que le dejó su difunta esposa. “Ella arregló mi boleto de lotería del código postal para mí, ella fue la inteligente. ¡Me está cuidando!”, dijo el exmarine en declaraciones para el sitio web del sorteo.

Alan Mizon junto a una allegada. Foto: Postcode Lottery.

Alan Mizon, quien vive en el domicilio con código postal CM1 7RT (anunciado como el código ganador del sorteo) al este de Inglaterra, se llevó exactamente 396 mil 694 libras esterlinas. Postcode Lottery estaba regalando más de 3.2 millones de libras en diferentes montos… y fue el señor Mizon quien se llevó la parte más sustanciosa en la rifa reciente.

“No he estado de vacaciones desde que Diana falleció. Realmente me gustaría volver a algunos de los lugares que solíamos visitar, que guardan tantos buenos momentos“, dijo el abuelito que ganó la lotería con un boleto que le dejó su esposa.

Familiares y allegadas junto al abuelito que ganó la lotería con el boleto que le dejó su esposa fallecida. Foto: Postcode Lottery.

Destinará una parte de su premio a organizaciones benéficas

El señor Alan Mizon tiene bien claro lo que hará con una parte de las ganancias que obtuvo gracias a su esposa Diana. Según lo que este hombre de la tercera edad contó, quiere comprar un perro guía que le sirva de apoyo y compañía, así como donar parte de sus ganancias a una buena causa.

“Estoy en la lista de espera para un perro guía, lo que realmente me ayudaría, ya que no veo ni camino muy bien, y sería un gran compañero. Me gustaría darle algo a Guide Dogs [una asociación de caridad de perros guía] para ayudar a otros como yo“, agregó el señor Alan.

Como dijimos al inicio, la historia de este abuelito ganó la lotería con un boleto que le dejó su difunta esposa es bastante conmovedora. Qué cool que se haya llevado un premio como este.