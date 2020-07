Como de película: Hombre de CDMX se reencuentra con su familia después de 30 años

Ya sea en películas o en series de televisión, durante años hemos conocido historias donde personas se pierden cuando son pequeñas y años después logran reunirse con sus familias, luego de buscarlas por cielo, mar, tierra y agotando todos los recursos necesarios. Bueno, pues una vez más la realidad ha superado a la ficción y en la CDMX se ha conocido la historia de un hombre que 30 años después logró reunirse con su familia, a quien dejó de ver luego de perderse en la Central de Abastos.

Se trata de Adán Tolentino, quien a inicios del año 1990 se perdió luego de que acompañara a su padre a trabajar en la Central de Abasto. De acuerdo con un boletín de prensa emitido por un portal de noticias del Gobierno del Estado de México, Adán iba caminando con su padre y lo perdió de vista, por lo que comenzó a caminar sin rumbo y finalmente se extravió.

Adán se encontró en su camino con otros niños, con los que permaneció, y días después el pequeño comenzó a vender chicles para subsistir. Afortunadamente, una familia originaria de Veracruz lo apoyó y luego de llevárselo a Poza Rica, le brindaron un espacio a Adán, quien se quedó a vivir con ellos; fue así como él pudo terminar de cursar la primaria, siempre recordando a su familia en la ahora llamada Ciudad de México.

30 años después encontró a su familia

El pasado 10 de junio, Adán Tolentino, luego de la insistencia de su esposa y con el deseo de volver a ver a su familia, buscó la ayuda de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), quienes pusieron manos a la obra para encontrar a los familiares de Adán.

“Desde hace varios años me decía mi esposa “vamos a buscarlos”. Yo mandé una solicitud diciendo que estaba buscando mi familia entonces al otro día me fui a trabajar y mi esposa me dijo, “te paso el número de teléfono para que marques porque ellos te van a ayudar a buscar a tu familia” ya hablé por teléfono, di mis datos dije que andaba buscando a mi familia”, mencionó el hombre al portal del gobierno quien difundió la historia.

Luego de recibir la petición de Adán Tolentino, la Cobupem comenzó una búsqueda que consistió en un análisis de información y cruce de bases de datos con más de 10 mil posibles coincidencias. Y fue gracias a este proceso que la dependencia logró contactar a las hermanas del hombre, quien confirmó la historia e identidad de su hermano Adán.

“Una noticia muy feliz, no había palabras en ese momento cuando nos dijo que íbamos a estar en contacto con él, ya iba yo entendiendo que no era una mentira lo que nos estaban diciendo, sino que era una verdad”, mencionó Lucía, la hermana de Adán. “Estamos muy agradecidos con todos porque pues gracias a ustedes volvimos a encontrar a la persona que nos hacía falta, la verdad nos hacía falta mucho y ahora que ya está con nosotros”, agregó.

A través de la @COBUPEM, logramos reunir a una familia después de 30 años. En la @SJDH trabajamos para que en el Estado de México todas las familias, como la de Adán Tolentino, tengan acceso a la justicia. #ResultadosFuertes pic.twitter.com/wW99UNmVsz — Rodrigo Espeleta A (@rod_espeleta) June 30, 2020

Al final Adán –quien ahora vive en Hidalgo– y su familia se reunieron en el Estado de México. Un encuentro emotivo que se dio 30 años después y el cual ha dejado a Adán muy feliz: “Estoy bien agradecido, sentí ahora sí que volví a nacer es una alegría muy grande de verdad me sentía que me faltaba algo, no sé, algo de mí. Creo que volvió a mí esa alegría”, enfatizó el hombre que hace tres décadas dejó de ver a su familia luego de perderse en la Central de Abastos . ¡Sí estamos llorando!