Adhara Pérez, la niña genio mexicana que podría estudiar en la Universidad de Arizona por invitación de su presidente

¡Una niña mexicana de ocho años podría matricularse muy pronto en la Universidad de Arizona! Ohhh sí, la pequeña Adhara Pérez Sánchez podría cumplir su gran sueño y estudiar en el programa espacial de esa institución por invitación de su presidente, Robert C. Robbins.

Si todavía no estás al tanto de quién es Adhara Pérez Sánchez, te contamos. Se trata de una pequeña niña veracruzana de ocho años que vive en la alcaldía Tlalpan. Pero no es una niña cualquiera, para nada, ella tiene un coeficiente intelectual de nada menos que 162 puntos, una cifra que supera a la de Albert Einstein y Stephen Hawking.

Su historia se dio a conocer hace ya un tiempecito en este 2019, pues fue nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas del año por la revista Forbes. Cuando salió a la luz su historia, nos enteramos de que ella estudia un par de carreras técnicas y su gran sueño es estudiar astrofísica en la Universidad de Arizona.

Bueno, pues toda esa información llegó a oídos de Robert C. Robbins, presidente de la mencionada institución, quien ya le envió una carta a la pequeña Adhara donde le externó una invitación para matricularse en uno de sus programas espaciales.

“Querida Adhara. Me encantó leer sobre tu increíble historia en línea y descubrir que la escuela de tus sueños es la Universidad de Arizona. Tenemos muchos programas sobresalientes de ciencias espaciales, tendrás muchas oportunidades de trabajar codo a codo con los principales expertos del mundo. Si lo deseas, me complacerá contactare con nuestra facultad de Astronomía o el Laboratorio de Ciencias Planetarias y Lunares”, se puede leer en la carta enviada a la pequeña, a la cual tuvo acceso Milenio.

No obstante, los padres de Adhara no están seguros de si eso será posible, pues no saben cómo podrían solventar los gastos que representaría que su hija vaya a estudiar en Estados Unidos. Según explicaron al mencionado medio, están buscando el apoyo de alguna fundación para que el sueño de la niña se convierta en realidad.