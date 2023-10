A la mala: Albañil destruye escaleras que construyó porque no le quisieron pagar

Lo que necesitas saber: Un albañil se hizo viral en TikTok, pues en un video se ve cómo destruye las escaleras que construyó porque ese día no le quisieron pagar.

Aunque en el terreno de la chamba existen cosas que pueden ser graciosas para uno y los demás (ahí tenemos de ejemplo el trend de “Mi primera chamba”), sin embargo, también tiene sus cosas que nos hacen derramar bilis. Sino pregúntenle al albañil del siguiente video.

Y es que en redes sociales han viralizado la reacción (que ya dividió opiniones en internet) de un albañil que destruye las escaleras de una construcción, esto después de que el encargado de la obra le avisara que ese día no le iba a pagar por realizar dicho trabajo.

Un albañil ya despertó opiniones encontradas en TikTok

El video en cuestión se hizo viral en TikTok y en él se aprecia al albañil que, con ayuda de un mazo y bastante coraje, se pone a destruir una escalera. “Maestro no rompas la escalera pues, ya, pues”, se escucha decir a un sujeto que le pide al albañil dejar de destruir los escalones.

“No, no me va a pagar”, dice el albañil mientras a punta de trancazos destruye a la escalera que la construyeron hace poco y por la que no muestra piedad. Ni porque el otro sujeto le promete que sí le van a pagar por su chamba.

Luego de que lo grabaran destruyendo la escalera de una construcción

“No tire la escalera, maestro… Mañana van a girar la plata, mañana el dueño va a depositar”, oímos dice el segundo sujeto al albañil, a quien le asegura que sí se le va a pagar. “¿Para qué no me paga?” le responde el hombre que es alentado por otro de sus colegas.

“Túmbale, túmbale todo, túmbale”, se escucha decir a un segundo albañil que aparece unos segundos en el video y quien, por lo que podemos intuir, tampoco recibió su pago del día por la chamba realizada. Mejor vean el video a continuación:

Al parecer al albañil no le pagaron por su trabajo y por eso destruye la escalera

Como les comentamos, este video –que ya tiene alrededor de una semana arriba en TikTok– ya despertó opiniones de todo tipo. La mayoría donde aseguran que el albañil hizo bien en hacer valer su trabajo, mientras que otros lo tachan de ser una persona impulsiva.

“No pudo esperar hasta mañana, al final los dos pierden… el dueño pierde materiales ,pero el albañil perdió su tiempo”, escribió un usuario en los comentarios del video. “Tiene q pagarle puntual es lo justo”, escribió otra persona al respecto.

Pero otras personas creen que en realidad el video del albañil y las escaleras es falso

Lo cierto es que otras personas más afirman que el video es actuado y en realidad los albañiles en cuestión destruyeron la escalera porque no sirve: “Esa escalera está mal construida y la están demoliendo”, dice otra persona en los comentarios.

Ahora sí que cada quien sacará sus conclusiones, aunque después de esto seguramente muchos la van a pensar antes de no pagarle a los albañiles lo que les corresponde por su chamba en las obras (que aunque parece, no es algo fácil). ¿O ustedes qué opinan?

