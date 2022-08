Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, "Chula The Clown", presentan la gira 'The Silence of Sound' en México

Y obviamente acá les contamos de qué va y dónde pueden ver este gran espectáculo… La directora de orquesta, Alondra de la Parra y la reconocida Clown mexicana, Gabriela Muñoz, presentaron su gira ‘The Silence of Sound’ en México, la cual llegará a varios estados del país.

Fue este 8 de agosto, a través de una conferencia de prensa, donde De la Parra y Muñoz dieron a conocer más detalles sobre este nuevo proyecto, el cual de acuerdo con la directora tiene un “concepto tan innovador” que dará la oportunidad al público mexicano de entrarle al mundo de la orquesta.

“Muchos años antes, como directora de orquesta dirigiendo todo tipo de repertorio con orquestas en muchos países del mundo, me di cuenta de que realmente no existen muchas obras donde tengamos una introducción a la orquesta, al lenguaje del repertorio sinfónico para cualquier público”, indicó Alondra de la Parra durante su conferencia.

“Yo quería crear una herramienta para que cualquier persona, así sea ya gran conocedor o conocedora de la música sinfónica o un niño, un joven que no ha estado cerca, que cualquier público tuviera una manera de entrar en este mundo de fantasías, de historias, de posibilidades que nos da el idioma de la orquesta”, afirmó

Por su parte, Gabriela Muñoz indicó que para ella lo más bonito de ‘The Silence of Sound’ ha sido el fusionar el mundo de la orquesta y el Clown: “Parecieran tan diferentes y que de alguna u otra manera puedan tomarse de las manos de una forma muy natural para contar esta historia”, aseguró.

“Sin duda ha sido un reto para mí, pero he aprendido algo bellísimo. Normalmente yo traduzco la imagen en movimiento y ahora no es nada más la imagen, sino la musicalidad, acomodarla en mí para poderla bailar y contar esta historia”, agregó Gabriela Muñoz.

Para quienes les llame la atención esta puesta en escena, definitivamente necesitan verla y escucharla en vivo, pues Alondra de la Parra asegura que ‘The Silence of Sound’ no tiene categoría y queda abierta a la interpretación de cada persona.

No es ópera, no es ballet, no es clown. No te puedo decir qué es y eso me encanta. Tú le puedes llamar como quieras después de venir a verlo, pero me encantaría vivir sin etiqueta, que nadie pudiese decir qué es, que simple y llanamente lo disfrutáramos como tal. (…) Creo que cuando realmente logremos dejar de encasillar las cosas encontraremos una libertad creativa maravillosa y eso es lo que ‘The Silence of Sound’ propone

Alondra de la Parra sobre ‘The Silence of Sound’.