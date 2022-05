Por ahí se dice que las matemáticas se aplican en prácticamente toda la vida… y eso incluye hasta los asuntos del amor no correspondido. Y si no lo creen, entonces tiene que ver la curiosa ecuación que este maestro se aventó para hacerte entender si le gusta o no a tu crush.

Este tiktoker conocido en sus redes como Aprende con Chacho, utiliza una famosa ‘regla de tres’ para que de una vez por todas entiendas que esa persona especial no siente lo mismo por ti… ok, no tanto así, pero su procedimiento además de divertido, tiene algo para tomar en cuenta, eh.

Foto: Captura de TikTok.

La ecuación para saber si le gustas a tu crush

Seguro que por ahí, conocen a alguien que está bien enamorado de su crush, pero no tiene la más mínima certeza si esa persona siente lo mismo. Y si no se trata de un conocido suyo quien pasa por esta situación, seguramente son ustedes. !Ah, es broma (pero si quieren no es broma)!

Bueno, sea como sea, aquí les traemos la ecuación matemática para que de una buena vez, entren en razón sobre si su personita especial los quiere. Como dijimos, el tiktoker Aprende con Chacho, quien en realidad es ingeniero industrial y utiliza sus plataformas para enseñar de verdad, tiene la respuesta.

Foto: Captura de TikTok.

En uno de sus recientes videos, nos mostró cómo aplicar una ‘regla de tres’ para saber si le gustamos o no a la persona que nos trae locos. Las variables son “si te busca -les gustas; si no te busca – x”. Desde luego, hay que hallar el valor de la variable ‘equis’.

Sí, lo sabemos: lo más lógico es que si esa persona no te busca, no le gustas… pero tu amigo necio (o tal vez tú, je) nomás no entiende y esta ecuación está hecha para que agarren la onda. Lo mejor es que Chacho aplica el procedimiento matemático como tal y sí llega a la conclusión planteada que les decimos.

Ahora sí que si las matemáticas lo dicen, es por algo. Les dejamos acá abajo el video si bueno, si ustedes necesitan tutoriales rápidos de mate o si andan atorados de verdad con los números en la escuela o la chamba, en sus canales (TikTok y YouTube sobre todo) encontrarán explicaciones breves y muy chidas.