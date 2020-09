Y a todo esto, ¿qué tan fácil es aprender inglés (gratis) en Duolingo?

Cuando no sabes inglés te puede costar mucho. No solo te puedes perder de alguna oportunidad de trabajo o no saber qué dicen tus compañeros de equipo mientras juegas Warzone. Imagina que te inviten a dar una magna charla en un foro mundial y tu nivel de inglés sea bastante maleta… No no, eso no puede pasar, por eso, en Sopitas.com te traemos una buena solución.

Queremos que aprendas inglés de manera fácil, divertida y totalmente gratis. Lo único que necesitas es la motivación para hacerlo, por eso te traemos esta pequeña clase de inglés gracias a Duolingo.

Lección 1: Warrior (Guarrior)

Tal vez recordarán que hace unos días, la SECTUR decidió que era buena idea traducir toooodo su sitio. Nos encantó la iniciativa pero si el responsable hubiera tomado un par de clases en la app de Duolingo, habría sabido que los nombres propios como lo son Nuevo León o Guerrero no se traducen. Un buen truco para reforzar lo que vas aprendiendo es darte una película en inglés. Además, con los subtítulos igual en inglés, puedes ver qué palabras sí se traducen y cuáles no.

Lección 2: Twitter (Tuitr)

Más o menos, mil 500 millones de personas hablan inglés en todo el mundo (más los extraterrestres que también lo hablan, según las películas de Hollywood). Y es muy probable que te encuentres a un par de esos millones en Internet diciendo cosas interesantísimas. Con tan solo 20 minutos diarios en Duolingo, te estarás preparando para contestar todas esas preguntas que te hacen en inglés a través de Twitter. (Ojo aquí, don señor AMLO).

Tip extra porque nos caes bien y te queremos ver triunfar: procura que esos 20 minutos sean siempre a la misma hora, para integrar el estudio a tu rutina y convertirlo en un hábito.

Lección 3: Little Soups (Litl Sups)

Ya habíamos quedado que los nombres propios no se traducen pero no queríamos dejar pasar la oportunidad. Además, queríamos ver si estabas poniendo atención. Una de las mejores maneras de aprender un idioma es practicándolo y afortunadamente, Duolingo también pensó en eso. A través de su modo Práctica (Practice, Practis), puedes aplicar todo lo aprendido y poner énfasis en lo que más te está costando trabajo. Y ahora sí, estamos listos para la última lección…

Lección final: Infrastructure (Infrastrokchr)

Lo lograste, aprendiste inglés y gracias a eso te convertiste en el presidente de una de las naciones del G20. Recibes tu primera invitación a un panel mundial, preparas el discurso de tu vida y lo hablas con tal fluidez que el mismísimo Shakespeare (Sheicspir) se emociona en su tumba. Estrechas manos de otros líderes y los enamoras con tu uso del lenguaje. Comienzan las negociaciones de un nuevo orden mundial y ¡PUM!, te eligen presidente del mundo mundial. ¡Gracias, Duolingo! Nada de esto hubiera sido posible sin ti.

Cumple tu sueño de dominar el mundo aprendiendo inglés sin que te cueste. Descarga la app de Duolingo y encuentra la manera de incluir tus intereses y metas personales para mantenerte motivado. Aprende inglés desde donde estés de manera fácil y divertida, porque ¿a quién no le gustan las cosas fáciles, divertidas y gratis?

Pero espera, ¿cómo funciona Duolingo?

Ahí te va, está súper fácil. Ya si no quieres aprender es por meritita desidia. Lo único que tienes que hacer después de descargar la app, es configurar tu perfil, elegir qué idioma quieres aprender, para después asignar tus metas semanales. ¡Es todo!

Tú solito te irás poniendo tus retos y qué lecciones quieres aprender, o sea, tú a tu ritmo, sin prisas. Lo interesante acá, es que cada curso de Duolingo está formado por módulos agrupados para formar habilidades. Y puedes ir avanzando de módulo una vez que hayas terminado los previos.

Ahora que si andas muy salsa y crees que dominas cierto idioma, te puedes saltar módulos en la opción de ‘test out’ pues te permitirá hacer un examen para acreditar ese módulo sin tener que chutarte todas las lecciones en él.

Hay lecciones de traducción de oraciones, escritura, formar palabras o frases en inglés, etc., y debes poner mucha atención para no perder tus puntos. ¡Listo!

Ahora sí, nada de ‘infa-infre-infraestrocchor’.