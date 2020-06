¡Misterio resuelto! Así es como van al baño los astronautas de la Estación Espacial Internacional

Desde tiempos inmemorables, la humanidad soñó con ir al espacio y conocer los misterios que hay en todo el universo. Afortunadamente con el paso del tiempo y gracias al trabajo de miles de hombres y mujeres astronautas, se pudieron colocar en órbita algunos satélites, algunos llegaron a la Luna, pero otros más ayudaron a construir y mantener uno de los lugares más espectaculares que se conozcan, la Estación Espacial Internacional.

Dentro de ese lugar hay diversas personas de todas partes del mundo que durante un buen rato, viven en el espacio haciendo experimentos importantes para comprender diversos fenómenos que en la Tierra no son visibles, y ayudando a mejorar la estación. Y estamos seguros que entre tantos cuestionamientos que se hacen sobre la vida en este lugar, muchos se han preguntado ¿cómo es que estos astronautas van al baño y hacen las cosas que consideramos rutinarias?

Bueno, pues la pregunta ha sido resuelta y la verdad es que no es tan complicado como lo imaginábamos, aunque no es tan sencillo. Gracias a una serie de videos publicados por la astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, ahora sabemos cómo es que hacen sus necesidades todas estas personas en el espacio. Resulta que dadas las condiciones a las que están sometidos, no pueden tener en la Estación Espacial Internacional un baño como el que utilizamos todos por acá.

Es por eso que tienen un método bastante peculiar para hacer de esto una experiencia un poquito más amigable. Dentro de la estación y así como si estuvieran en un avión, cuentan con un pequeño espacio que está destinado para eso, para ir al baño. En él no tienen el inodoro típico, pero tienen un pequeño embudo conectado a un tubo con un ventilador que genera una succión para que el líquido no se quede flotando, cumpliendo prácticamente con la misma función.

Debemos recordar que gracias a la gravedad que hay en la Estación Espacial Internacional, el agua no cae como en la Tierra, así que es importante esta succión para que los deshechos no se queden por ahí, volando en las paredes del lugar, jiar jiar. La orina que entra en el artefacto, entra a un sistema de reciclaje y mediante una serie de procesos químicos se convierte en potable y apta para el consumo humano.

Y si se preguntaban, ¿qué pasa a la hora de hacer del dos? Pues el proceso es muy parecido al anterior. Pero como sabemos que es más complicado hacer del baño sin estar en una taza, los astronautas cuentan con algo muy parecido, aunque siendo completamente sinceros no se ve tan cómodo como se ve en los videos. Según lo que explica Samantha Cristoforetti, el principio es exactamente lo mismo.

Para hacer del baño cuentan con un inodoro que está conectado a un recipiente de desechos sólidos, las heces caen dentro de unas pequeñas bolsas de plástico y dependiendo de la tripulación, tienen que recambiar el recipiente aproximadamente cada 10 días y las bolsitas cada vez que terminen. Aunque se ve incómodo la pequeña taza, gracias a la gravedad los astronautas no tienen que sentarse para hacer del dos.

Si quieren checar más a detalle cómo es que los astronautas de la Estación Espacial Internacional hacen del bajo en el espacio, pueden ver a continuación el video de Samantha a continuación: