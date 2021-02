Doggo feliz: Así reaccionó un perrito cuando sus dueños festejaron su cumpleaños

¿Qué sería de nosotros sin los doggos? No importa si tienes uno en casa o jamás has tenido la oportunidad de vivir junto a uno de estos animalitos, a cualquiera le hace el día y levanta el ánimo ver videos de peludos siendo muy felices, aunque también nos encanta leer historias donde ellos son los protagonistas, como la que estamos a punto de contarles porque un perrito sorprendió a mucho por cómo reaccionó cuando le organizaron una fiesta sorpresa.

Este es el caso de Odín, un pequeño lomito originario de México que comenzó a hacerse famoso en el internet de las cosas. Resulta que hace tres años, Joyce Cetina y su familia lo adoptaron para darle el cariño que se merece, aunque este amor es recíproco, porque el doggo a cada rato les demuestra cuánto los quiere. Es por eso que días antes de que cumpliera años, decidieron ir más allá y armar un pachangón de aquellos.

Este perrito se emocionó por su cumpleaños

De acuerdo con The Dodo, los Cetina colgaron adornos y pidieron un pastel de cumpleaños apto para el perrito. Finalmente llegó el momento de darle esta sorpresa al suave peludo, y vaya que lo dejaron con el ojo cuadrado porque no esperaba algo así, aunque en un inicio no tenía idea de lo que estaba pasando. Pero cuando se dio cuenta de que él era el protagonista de todo, se puso muy contento y hasta sonrió.

“Al principio, estaba un poco confundido. No entendía de qué se trataba. Luego vio que la atención se centraba en él y que la tarta era para él. Se puso muy contento”, dijo Joyce. Ningún cumpleaños está completo sin una canción “feliz cumpleaños”, y por supuesto que el buen Odín –con gorro cumpleañero y toda la cosa– escuchó muy feliz como todos los miembros de su familia le cantaron. Por acá les dejamos un video.

Por si esto no fuera suficiente, al perrito también le dieron varios regalos, pero en palabras de su dueña “le gustaron los muchos besos y abrazos que recibió”. Aunque técnicamente era el gran día de Odín (o más bien el aniversario del día en que lo adoptaron), su familia siente que son ellos los que han recibido el mayor regalo de todos, al tener a este doggo tan amoroso junto a ellos para poder darle el cariño que tanto se merece.

“Por supuesto, Odín es amado y mimado todo el año. Pero para nosotros, éste es un día importante porque es el día en que llegó a nuestras vidas. Nos hace muy felices”, mencionó Joyce. No cabe duda de que esta clase de historias nos recuerdan una vez más que los doggos no son solo las mascotas del hogar, pues inevitablemente se terminan convirtiendo en un miembro más de la familia que también merece tener una gran fiesta de cumpleaños.