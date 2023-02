Google Maps lleva ya muchos años siendo una ventana al mundo (en sentido figurado), lo que representa la posibilidad de encontrarse cosas que pasan en lugares tan recónditos del planeta, como dar con una aguja en un pajar.

Mira que toparte con el momento en que el auto de Google Maps atropella a un motociclista en Senegal… eso es otro nivel. Y pues sí, sucedió, alguien encontró que en Google Maps existe una secuencia de fotos donde quedó grabada para la eternidad la penosa escena.

Captura de Google Maps

Un motociclista fue atropellado por el auto de Google Maps y la secuencia de fotos quedó para la historia

Una larga lista de imágenes curiosas, divertidas y trágicas se ha vuelto viral desde la llegada de Google Maps y Google Street View (acá te contamos de una que ocurrió en México), pero sin duda ésta entra por la puerta grande y ocupa un lugar muy importante en ella.

Debe tratarse del “chaaaaale” más merecido en mucho tiempo. Y es que ponte a pensar en el motociclista: vas ahí conduciendo y ocupándote de lo tuyo, cuando un auto te atropella. Ya desde ahí, ¡chale! Pero resulta que ese auto era de Google Maps, lo que sólo implica que todo el mundo verá cómo fuiste arrollado por los siglos de los siglos.

Captura de Google Maps

A través de Twitter el usuario Pol Turrents compartió que se topó con la secuencia usando GeoGuessr y de inmediato causó reaciones por docenas (risas, sobre todo, jajajajajaja). De hecho compartió el link de Google Maps que te lleva hasta la región de Tambacounda para que cualquiera pueda ver el momento preservado para la posteridad.

Captura de Google Maps

Y una cabra convirtió la escena en lo más bizarro del día

No tardaron en salir más usuarios compartiendo la secuencia en video, pero no sólo eso, alguien decidió “avanzar” más con el auto de Google Maps y más adelante encontró otra joya: ¡una cabra paseando en moto! JAJAJAJAJAJAJAJA

De esas cosas que me hacen estar muuuuuuy feliz por pagar internet. Claro, esperemos que el motociclista atropellado no haya sufrido lesiones de gravedad ni mucho menos. Tristemente no podemos decir lo mismo de su sandía, esa sí no sobrevivió (¡CHAAAAAAAALE! Weeee, ¡la sandía!).

Pobre men, neta.