“Vine de la guerra”: Un tipo en Bolivia dice ser de Ucrania para evitar multa de tránsito

Dicen por ahí que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, pero en este caso eso no aplica ni tantito. Un sujeto que conducía en un evideeeeente estado de ebriedad en Bolivia, dijo que era de Ucrania y venía de la guerra cuando fue detenido por las autoridades de tránsito (jajajaja).

Así respondió un conductor ebrio de Bolivia cuando le preguntaron de dónde venía

Sucedió en la localidad de Coroico, provincia de Nor Yungas en La Paz. Una reportera del medio local Red Yungas presenció el momento en que un automovilista era detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.

El tema es que a todas luces el sujeto venía muuuuy mal, pues responde a todos los cuestionamientos de la policía y de la misma reportera con puras cosas sin sentido alguno. Y sí, entre ellas eso de que viene de Ucrania… de la guerra.

“¿Señor, usted es de La Paz, de aquí… de qué lugar es?”, pregunta una de las oficiales que intentaba diagolar con el hombre, sin obtener respuesta alguna. Pero cuando la reportera le hizo la misma pregunta, vino su “ingeniosa” contestación: “¡De Ucrania! He venido de la guerra”.

🇧🇴#BOLIVIA | “Soy de 🇺🇦#Ucrania, he venido de la guerra” fue lo que dijo el conductor de un vehículo al ser sorprendido por la policía en La Paz manejando en estado de ebriedad. Los uniformados le pidieron que se bajara del vehículo.#RochexRB27 pic.twitter.com/lKa2mVufgK — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) March 19, 2022

No le creyeron que venía de Ucrania y terminaron llevándoselo

El vehículo fue detenido dado que se presentaron diferentes denuncias de los transeúntes que circulaban por la plaza central de Coroico y por poco son atropellados por el dichoso conductor. Así lo relataron los policías al medio antes mencionado.

Y es que de hecho todos los tripulantes del auto iban hasta atrás, pues no sólo el conductor no podía ni hablar bien, otro sujeto y una mujer venían igual o peor. Aunque ellos no usaron el argumento de Ucrania para librar las sanciones, ellos nada más decían que eran abogados y que tenían todo bajo control.

Jajajaja bueno, con eso de que hoy todo lo que viene de Ucrania es aceptado y casi casi venerado, pues no es difícil entender por qué este tipo creyó que decir que era de allá lo salvaría del problema. En fin…