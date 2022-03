Una carriola por cada vida: La protesta por las niñas y niños fallecidos en Ucrania

Resulta imposible negar que desde que inició la ofensiva militar de Rusia en Ucrania, muchos civiles han perdido la vida. Dar con las cifras reales es difícil puesto que Ucrania dice una cosa y Rusia otra, pero es un hecho que se han perdido vidas inocentes y sí, eso incluye a menores de edad.

Es por lo anterior que este fin de semana se vivió una protesta/homenaje para recordar a niñas y niños que han perdido la vida en esta nueva guerra. Consistió en la colocación de más de cien carriolas vacías para representar que todos ellos ya no están entre nosotros.

Esta manifestación tuvo lugar en la plaza central de la ciudad de Leópolis, entidad donde para este 19 de marzo se concentran los ataques de Rusia sobre Ucrania. Fueron en total 109 carriolas las que se alinearon sobre el lugar para recordar a los bebés y niños caídos en la guerra.

Andrii Sadovyi, alcalde de Leópolis, encabezó la protesta simbólica cuyo principal fin es pedir que se establezca y respete una zona de exclusión aérea, es decir, un espacio donde las aeronaves rusas no puedan volar y así se evite que continúen los bombardeos.

Watch these 12 seconds… Sent to me by @WCKitchen team this morning, right now at Market Square in Lviv over 100 empty strollers are reminding the world of all the children who have been killed in Ukraine since the invasion started… We can’t turn away, the attacks must stop! pic.twitter.com/hG8FDS1LyH

— José Andrés (@chefjoseandres) March 18, 2022