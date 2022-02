La dramática historia del papá de una ‘tiktoker’ que mató al acosador de su hija de 14 años

The New York Times dio a conocer un caso que retrata un terrible caso de acoso que terminó mal. Sí, se trata de la historia de Eric Rohan Justin, un adolescente de 18 años que murió luego de recibir un disparo por parte del papá de la tiktoker a la que acosó en internet durante varios meses.

A principios de 2020 Eric Rohan se obsesionó con Ava Majury, una tiktoker estadounidense de 14 años a la que comenzó a mandar mensajes por Snapchat e Instagram a través del user EricJustin111. Su insistencia hacia Ava fue tanta que la joven terminó por bloquearlo, algo que lo llevó a buscar otras alternativas.

Eric Rohan Justin se obsesionó con una tiktoker de 14 años

El adolescente contactó a amigos y conocidos de Majury, a quienes comenzó a comprar información personal y fotos sobre la tiktoker. Después le mandó mensajes a la joven para mostrarle los cientos de dólares que pagaba por ella y ofrecerle más dinero si ella se animaba a enviarle fotos de su trasero y pies.

Luego de los mensajes la joven volvió a bloquear a Eric de todos lados y le contó todo a su padre, un retirado teniente de policía llamado Rob Majury, quien se puso en contacto con Eric para pedirle que dejara en paz a su hija.

Hizo todo para llamar la atención de Ava Majury, pero ella lo rechazaba

Esta advertencia no cayó en gracia del joven que depositó 600 dólares a la cuenta de Ava pidiendo lo desbloqueara (cosa que no sucedió). Al no ver respuesta, Eric contó a los ‘amigos’ de la tiktoker que la atacaría por rechazarlo y esta advertencia no fue tomada a la ligera por los padres de la joven, quienes comenzaron a tomar medidas.

Fue ahí cuando el miedo de la tiktoker y sus padres disminuyó, pues descubrieron que los mensajes de Eric Rohan Justin se enviaban desde el estado de Maryland, a cientos de kilómetros de donde se encontraban, por lo que concluyeron que sólo se trataba de un jovencito que se la pasaba todo el día en la computadora.

El joven se hartó y fue con una escopeta a la casa de la tiktoker, donde murió

Al menos así fue hasta que Eric fue a la casa de Ava Majury e intentó a entrar a la vivienda con una escopeta en mano. El padre de la tiktoker se dio cuenta y tomó su pistola para salir y pedirle al chico que bajara su escopeta, algo que el jovencito no hizo y llevó al señor a disparar al ver que el chico le apunto con su escopeta.

Rohan Justin recibió un disparo que terminó con su vida. La policía llegó al lugar y decomisó dos celulares con miles de fotografías y vídeos de Ava, aunque no arrestó al padre de la chica quien se salvó de ir a juicio al alegar que todo fue en defensa propia.

La familia de Ava se mudó con la intención de que la joven pudiera seguir generando dinero como influencer, aunque decidieron contar su historia para que los padres de familia tengan cuidado con este tipo de casos.