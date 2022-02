Es oficial: ‘Donda 2’ de Kanye West no se lanzará en todas las plataformas de streaming

Kanye West no deja de aparecer en las tendencias de redes sociales pues casi de diario, se avienta algunos posteos en Instagram bastante polémicos. Pero cuando no se la pasa atacando a Kim Kardashian, Pete Davidson o a otros artistas como Billie Eilish o Kid Cudi, el rapero habla un poco de la música que tiene lista para lanzar próximamente.

Ahora, el también llamado “Ye” adelantó algunos detalles de Donda 2, el disco que será la continuación de su material lanzado el año pasado. Y en medio de todo lo que se sabe, lo más llamativo es que el álbum solo se lanzará a través de la plataforma de streaming Stem Player de Kanye, lo que aparentemente significa que no llegará a otros servicios convencionales.

‘Donda 2’ de Kanye West no se lanzará en Spotify, Apple Music, etc

Kanye West tiene una buena lista de roces con la industria de las plataformas de streaming (y la industria musical en general). Solo para que se den un idea, el año pasado hubo bastante controversia tras el lanzamiento de Donda pues el rapero aseguró que su discográfica había liberado el material sin su consentimiento.

Y bueno, parece que para su próxima entrega tomará carta en el asunto. El jueves 17 de febrero por la noche, Kanye anunció en Instagram que su nuevo disco, Donda 2, se lanzará exclusivamente en su propio servicio de streaming: el conocido Stem Player que comenzó a operar en octubre del 2021 meses después de que se lanzará la décima placa de estudio del artista.

West hizo el anuncio asegurando que el álbum no se liberará en otros servicios de reproducción musical: “Donda 2 solo estará disponible en mi propia plataforma, Stem Player. No en Apple Amazon Spotify o YouTube. Hoy los artistas obtienen solo el 12% del dinero que gana la industria. Es hora de liberar a la música de este sistema opresivo. Es hora de tomar el control y construir el nuestro”, escribió en un post en IG.

Tracklist y un concierto para presentar el disco

Junto con el anunció, Kanye West también enseñó un par de adelantos de sus nuevas canciones en diferentes publicaciones de Instagram, además que también reveló el posible tracklist del material. Según parece, serán hasta 22 temas los que compongan este disco, el cual se mostrará al mundo en un show programado para el próximo 22 de febrero desde el Loandepot Park de Florida.

“Rechacé un trato de Apple de cien millones de dólares. Nadie puede pagarme para que me falten al respeto. Fijamos nuestro propio precio para nuestro arte. Las compañías tecnológicas hicieron música prácticamente gratis, así que si no haces merchandising y giras, no comes”, agregó Kanye en otro posteo de Instagram el jueves por la noche. Acá les enseñamos la lista de rolas de Donda 2.