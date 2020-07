Banksy en acción: Video muestra al artista haciendo arte en el metro de Londres

¿Cómo es posible que la identidad una persona permanezca oculta en el pico de la era digital? Y no, no estamos hablando de un espía que realiza labores para el gobierno de su país (cof cof Rusia). Ni siquiera hacemos referencia a un ciudadano normal que simplemente no tiene presencia en plataformas digitales. La pregunta la hacemos por Banksy.

Este artista urbano es un completo misterio. Nadie sabe su identidad real, pero Banksy es una de las personas más famosas del mundo gracias a sus obras de denuncia y crítica social en distintas ciudades del mundo como Londres (se cree que es originario de Inglaterra), París, San Francisco, Gaza y muchos más.

El metro de Londres

Y aún así, nadie sabe quién es. Por eso, nos sorprende que haya aparecido una vez más en esta cuarentena. Pero no lo hizo de incógnito, sino que se subió al metro de Londres, y mientras algunas personas usaban el servicio de transporte, realizó obras en relación a la pandemia por COVID-19.

¿Y cómo lo sabemos? Porque a través de sus cuentas sociales, Banksy subió un video donde supuestamente se grabó a sí mismo en el metro de la ciudad de Londres. El artista iba con un traje especial, uno similar al que usan las personas que sanitizan las calles. Hace un mes, aproximadamente, las autoridades en Inglaterra desinfectaron el metro de la capital con un agente poderoso conocido como Zoono-7.

Así que Banksy aprovechó el tema para realizar algunas de sus obras dentro de los vagones del metro y mientras la gente estaba ahí. Su obra, repartida en varios pedazos de los vagones, muestra a algunas ratas sin utilizar cubrebocas.

Una de ellas, junto a una ventana, estornuda y “salpica” todo el lugar. Para esto, Banksy rocío de color verde algunas áreas. Otra rata fue atacada con un cubrebocas mientras otra desperdicia un bote de gel antibacterial.

¿Realmente es Banksy el sujeto del video?

La pregunta es traicionera porque no hay manera de responder con total seguridad. Pero algunos usuarios de redes sociales han dicho que se trata de Banksy, y que es lo más cerca que estaremos de conocer al artista: un sujeto blanco que se parece a Robert Del Naja de Massive Attack (jiar jiar).

En el video que se subió a su cuenta de Instagram, se ve una mano con guante que le da play a una grabación donde precisamente sale Banksy (supuestamente). Entra al metro y comienza a pintar ratas en los vagones. El mensaje del video, en su cuenta, es “If you don’t mask – you don’t get“ en relación a las ratas.

Al final del video, en un vagón, Banksy escribió el siguiente mensaje: “I get lockdown“. Y cuando se cierran las puertas, hay otra frase: “But I get up again“.

Acá les dejamos el video de Banksy en el metro de Londres: