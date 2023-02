Otro día, otro creador de contenido al que funan en internet… La comunidad gamer y amante de los streams posicionó este sábado 4 de febrero los nombres de Biyín y AuronPlay en las tendencias de Twitter. Pero, ¿quiénes son y qué fue lo que hizo este par? Acá les contamos.

Primero lo primero. AuronPlay es un muy conocido youtuber y streamer de Twitch originario de España, quien desde hace un par de años también se ha hecho conocido, más allá de su chamba, por polémicas y comentarios fuera de lugar de cualquier tema.

Foto: Getty Images

Biyín y Auron Play se hicieron tendencia en Twitter y TikTok

Por ejemplo, en el año 2015 en una edición española de ‘Big Brother’, este hombre alentó a sus millones de seguidores a tuitear el hasthtag #GranHermanoVIH, cambiando las siglas de VIP por las del virus de inmunodeficiencia humana (por mencionar un ejemplo).

Por otro lado, la streamer Biyín, cuyo nombre real es Sara Moledo, es novia de Auronplay y también se ha hecho conocida por sus streams. O así fue hasta este 4 de enero cuando le sacaron a relucir tuits donde hizo apología a temas como el nazismo. Y eso no es todo.

Foto: Biyín (Instagram)

La polémica comenzó hace unos días con la entrevista a Ithaisa Suárez

Todo comenzó con la entrevista que un youtuber llamado Axel Blaze 16, quien tiene un podcast sobre casos de personas desaparecidas, le hizo a una mujer llamada Ithaisa Suárez, mamá de Yeremi Vargas, un niño que desapareció en Gran Canaria, España, en el año 2007.

El caso de Yeremi es bastante conocido en España, pues a 16 años de lo ocurrido las autoridades e investigadores de España no tienen ninguna pista certera (porque sí hay dos sospechosos) de lo que le ocurrió al pequeño que entonces tenía sólo siete años de edad.

Yeremi Vargas. Foto: Especial

La mujer es mamá de Yeremi Vargas, un niño que desapareció hace casi 16 años

Regresando a la entrevista, la señora Suárez recordó algunas de las cosas negativas que vivió con la desaparición de su hijo. Una de ellas fueron las llamadas y los tuits que recibía por parte de personas que se burlaban de lo ocurrido.

“Recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado en mi hijo Yeremi y yo le pedí por favor que parara, pero se reían en grupo”, indicó la mujer durante la conversación en donde detalla que incluso tuvo que denunciar a una cuenta de Twitter por el acoso que recibía.

Captura de pantalla: YouTube

Y en una entrevista dijo que recibió acoso y burlas por parte de Biyín y su grupo de amigos

“AuronPlay me pidió disculpas en su momento, yo tuve que denunciar porque las cosas que me ponían eran gravísimas, esto fue en 2013”, detalla la mamá sobre la denuncia que se archivó. “Pero las cosas que esa señorita y el grupo de humor negro, Comando Troll, por ese momento hicieron a nuestra familia fueron muy graves”, agrega.

“Yo tuve que tomar incluso medicación por los ataques de ansiedad que nos hicieron pasar”, asegura Ithaisa Suárez en la entrevista donde habla como Biyín y su grupo también se burlaron de otros casos similares al de su hijo través de redes sociales.

Acá les dejamos la entrevista por si la quieren checar (la parte de Biyín comienza en el minuto 58:

La streamer negó las acusaciones en su reciente stream de Twitch

Como era de esperarse, en una reciente transmisión Biyín negó las acusaciones que la señora Ithaisa Suárez hizo en su contra. “Es una señora que me acusa de unas cosas que yo no sé, una de dos: o se está equivocando o alguien le ha pagado”, dijo la streamer.

“Yo quiero pensar que esta persona se está confundiendo. Yo no soy gilipollas en esta vida, soy muchas cosas, pero gilipollas y tonta no lo soy. Y yo sé todo lo que he hecho en mi vida y lo que no he hecho”, mencionó durante su transmisión donde básicamente dio a entender que ahora salen este tipo de cosas debido a su fama.

Ahí les va un fragmento para más contexto:

Pero en internet comenzaron a salir supuestos tuits antiguos de Biyín

Aparentemente Biyín olvidó la regla de oro no escrita en internet: lo que subes una vez ya no desaparece, pues varias personas comenzaron a compartir captura de pantallas de tuits (que aseguran la streamer ha estado borrando en las últimas horas) donde se burlaba del caso de Yeremi Vargas.

En las capturas de pantalla también se aprecian supuestas respuestas de la señora Suárez en Twitter, donde le pedía a Biyín –por allá del 2013– que dejara de hablar de su hijo. Según lo visto eso fue cuando la streamer tenía el user de @SaraBJean.

Donde hacía apología al nazismo, suicidio y xenofobia

La cuestión no paró con Yeremi Vargas. Otros tuits de Biyín hacen apología al nazismo, donde incluso muestra tatuajes de la esvástica, además de otros tuits donde se burla e insulta a personas de países como Perú, México y Argentina. En ese entonces la streamer tenía entre 20 y 22 años.

Acá algunas de las capturas que rondan por internet:

Los fans de Biyín y AuronPlay se dividen en esta nueva polémica

Los seguidores de los streamers españoles se han dividido en dos bandos: por un lado están los que creen ciegamente en Biyín (a pesar de pruebas como que el perfil de Twitter está enlazado a la actual cuenta de la streamer) y la justifican por la edad en la que supuestamente dijo estos comentarios.

Por el otro están quienes consideran es peligroso que una de las streamers más famosas del mundo tenga una plataforma tan grande para difundir este tipo de pensamientos. Y no sólo eso, sino que a los 20 años uno ya sabe perfectamente qué está bien o mal en la vida.

*sacan tweets de hace 10 años de cualquier streamer*



la gente: *lo cancelan*



biyin: *es literalmente nazi y publica cosas mostrándose como la peor escoria del planeta*



la gente: "Ay pobrecilla eso fue hace mucho ahora ya no es así ??, auron y biyin mis papis ?" — Alexx?️ (@aleexdmch) February 5, 2023

yo viví la época nazi de twitter españa y sinceramente me la podría haber ahorrado cuando la biyin subía fotos de cadáveres de campos de concentración etc humor negro lo llamaban https://t.co/PMNx9z0Pwz — irene (@virtual_diva_) January 11, 2023

Los que decís que Biyin es nazi es que os basais? En 4 tweets del 2013 cuyo humor era extremadamente negro en esta red social. Hay que ser más inteligente chicos/as. pic.twitter.com/YYcXOcA2Z8 — Ari (@ariii_gs) February 5, 2023

Hasta el momento ni AuronPlay ni Biyín se han pronunciado al respecto.