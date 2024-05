Lo que necesitas saber: No hablemos del cuerpo de los demás; mejor cuestionemos por qué el 'body shaming' está tan arraigado en prácticamente en tantos ámbitos.

El pasado sábado 18 de mayo, se llevó a cabo la tercera edición del Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. En el line-up figuraron exponentes pop como Christina Aguilera y Nelly Furtado, siendo esta última uno de los actos más esperados del festival.

Desde Sopitas.com, nos sumamos a la cobertura de la presentación de la cantante canadiense. Subimos un video de su presentación que, sobra decir, fue espectacular. La disfrutamos muchísimo.

Pero en relación con la presencia de Nelly Furtado, su show en México y el video que mencionamos, hay un tema que nos ha dado vueltas en la cabeza frente a la reacción de la audiencia porque no tiene nada qué ver con la música, sino con la intérprete y su cuerpo.

Si bien el video dio pie a comentarios referentes a la nostalgia por la música de Nelly Furtado y su interpretación, también hubo una considerable cantidad de comentarios enfocados en su cuerpo y su apariencia; comentarios despectivos disfrazados de “bromas”, u otros más que, incluso, cosifican a la artista.

Todo esto viene de una acción conocida como body shaming, y que forma parte de un tipo de violencia (como el acoso o la discriminación) que ahora reconocemos como sistémica hacia los cuerpos que no son normados, y que ignora el impacto que pueda generar en la salud mental y física de a quienes va dirigido.

¿Qué es el body shaming?

Pero primero: ¿qué es el body shaming? Es posible que ya hayas escuchado el término, pero por si no… De acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM, el body shaming o humillación corporal es la emisión de juicios, opiniones o críticas no solicitadas hacia el cuerpo de una persona en busca de hacerla sentir vergüenza.

El acto de ridiculizar a alguien por su aspecto físico se da de diferentes maneras relativas al peso; estatura; marcas en la piel ya sea producidas por enfermedades, afecciones o accidentes; la forma de los rasgos faciales u otras partes del cuerpo, entre otras cosas. Incluso, la problemática se ha encaminado también hacia los tatuajes o las modificaciones corporales como los piercings.

El espectro sobre lo que implica el body shaming es muy amplio. Y, ciertamente, puede derivar o conectarse hacia otros problemas que merman la salud mental de una persona. La depresión, ansiedad, baja autoestima, trastornos alimenticios, todas esas afecciones pueden ser producto del body shaming.

Imagen ilustrativa. Foto: Sopitas.com/Isamar Zúñiga.

Una situación normalizada

“Te veo más gordita” o “Te ves bien, Bajaste de peso”. “Qué bueno que te diste el estirón” o “el cabello largo te hace ver afeminado”. “Te ves muy avejentado” o “Esa ropa con va con la forma de tu cuerpo”. “Deberías ponerte a dieta” o “Te veías mejor más llenit@/flaquit@”.

¿Qué tienen en común esos comentarios? Para muchas personas podrían parecer inofensivos o poco relevantes. Una frase al aire nomás porque sí. Pero hay una sensación de pasivo-agresividad en ello por más que puedan parecer dichos o expresiones comunes (que, si lo pensamos bien, son tan comunes, que están normalizados a pesar de los efectos).

Y ese es el tema con el body shaming como una acción más cotidiana que se da en todos los contextos, desde una reunión familiar hasta la escuela o el trabajo. Desde los estereotipos que vemos constantemente en el ámbito del entretenimiento y la publicidad, hasta en los deportes. ¡En todos lados!

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

Es un hecho que por más que la conversación se ha abierto para concientizar sobre la diversidad corporal, aún se mantienen muchos ideales o estereotipos de belleza que se asocian con las normas en las que encontramos cuerpos delgados, por ejemplo.

Nuestro ejemplo con el video de Nelly Furtado es una prueba. Internautas hicieron alusión a la imagen de la cantante en el inicio de su carrera, y a raíz de ello, critican su apariencia actual. “Me quedé con la imagen de una Nelly con una figura más estilizada”, decía un comentario.

Otro más hacía referencia a la posible cantidad de hijos que tuvo la cantante. ¿Al final de cuentas, aquí no sólo hay un tema relativo al body shaming, sino a la gordofobia latente que en muchas ocasiones se oculta en el supuesto sentido del humor.

Nelly Furtado en su presentación del Tecate Emblema 2024. Foto: David Durán para sopitas.com.

El entretenimiento que normaliza el acoso

La industria del entretenimiento también ha sido pieza importante en la normalización del body shaming, sobre todo a través de ciertos estereotipos que constantemente se refuerzan entre publicaciones, comerciales, campañas, películas o series.

Hace algún tiempo, les hablábamos sobre el estereotipo de la llamada ‘fat funny girl’ en donde mujeres de talla grande funcionan como una especie de alivio cómico que surge, en muchas ocasiones, desde la inseguridad que provoca recibir burlas. Y su desarrollo se reduce a una confidente de la protagonista , quien se apega 100 por ciento a los estándares de belleza.

Sin embargo, algunos personajes como Kat en la primera temporada de Euphoria, reformularon las cosas, dándole un trasfondo importante en esta búsqueda de validación en redes sociales y el impacto de todo ello en la salud mental. Aquí hacemos una análisis más a fondo sobre el estereotipo de la ‘fat funny girl’ en la industria del entretenimiento por si le quieren echar un ojo.

Euphoria le dio trasfondo al personaje de Kat, interpretado por Barbie Ferreira. Foto: HBO.

¿Y qué hay de las redes sociales?

Y ya que hablamos de las redes sociales, la normalización del body shaming también se promueve por algunos trends que, en primera instancia, parecen “motivacionales” o “de aspiración”. Lo mismo pasa con términos como glow up que dentro del internet, de repente respaldan los ideales de belleza más tradicionales.

Por ejemplo, decir que bajar de paso es tener un glow up es un arma de doble filo en el que se tergiversan las implicaciones de la salud trivializándolo todo por medio de la estética y los estándares de aceptación que se ha idealizado en lugares como Instagram o TikTok.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Algunas cifras para poner el body shaming en contexto

Un estudio publicado en Italia en febrero de 2024 encontró que de un grupo de mil estudiantes de secundaria, 25 por ciento confesó haber vivido un caso de body shaming tanto en su familia como en la escuela mientras 37 por ciento de esos alumnos reveló haber tenido al menos una experiencia de humillación corporal en la vida.

Los porcentajes reflejan los efectos colaterales del acoso, lo que hace aún más alarmante al asunto. Aquella investigación confirmó que los jóvenes que vivieron casos de body shaming tienen mayores probabilidades de desarrollar trastornos alimentarios, insatisfacción corporal y sesgo de peso internalizado. Estos efectos son especialmente pronunciados en mujeres jóvenes.

Casos de body shaming en la música y otros ámbitos

Sam Smith

La normalización del body shaming, como hemos visto hasta ahora, se ve también entre artistas y músicos. Sam Smith, quien también formó parte del Tecate Emblema 2024 y se ha convertido en una figura que incentiva el amor propio tanto desde su identidad queer como desde lo que significa amar tu cuerpo, ha sido víctima de body shaming.

Entre 2022 y 2023, Smith recibió críticas injustificadas por los atuendos que llevó en sus conciertos con comentarios negativos relativos a su cuerpo. Casi los mismos señalamientos se acentuaron con la salida del video de “I’m Not Here to Make Friends” donde se le veía usando corsés, vestidos y una variedad de prendas.

Surgieron comparaciones con Harry Styles, quien también es conocido por sus atuendos extravagantes. ¿Por qué un hombre heterosexual de complexión delgada (señalado por queerbaiting) no recibía juicios tan demoledores? Para ellos, Harry Styles rompía el status quo mientras Sam Smith se veía “mal”.

Pero a pesar de la insistencia de los trolls de internet por demeritarle haciendo body shaming, Sam Smith se mantuvo firme en relación a las decisiones que tomaba sobre su propio cuerpo. Todo esto se entiende a través de su disco Gloria del 2023, el cual el mismo cantante ha descrito como el álbum donde por fin pudo expresarse de manera más abierta sobre quién es.

Sam Smith también ha hablado abiertamente sobre cómo lidió en adolescencia y adultez temprana con el tema de la imagen corporal, sobre todo en la industria de la música pop que hace una década incentivaba con más fuerza un ideal de belleza tradicional.

“Cada vez que iba a la piscina me cohibía, pero me obligaba a quitarme la camiseta. Dio sus frutos porque ahora tengo lo opuesto a la dismorfia corporal. Me veo increíble“, dijo en una entrevista con The Sunday Times hace un año.

Sam Smith se ha convertido en una figura inspiradora contra el body shaming. Foto: Getty Images

El caso de Salinas Pliego y Citlali Hernández

Otro caso de body shaming que tuvo mucha repercusión en redes involucró a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y a la secretaria general de Morena, Citlali Hernández.

A grandes rasgos, el pleito entre ambos a través de X (antes Twitter) derivó de los constantes señalamientos del empresario contra el partido en el poder por presunta corrupción, y del cual forma parte Citlali, quien hizo hincapié por la conocida deuda de impuestos, estimada en 63 mil millones de pesos, que Salinas tiene a su nombre.

Citlali Hernández, Secretaria General de Morena. Foto: Cuartoscuro

El tema es que el empresario decidió en redes sociales burlarse de la apariencia física de Citlali como si se tratara de un bully de escuela secundaria.

Y no sólo eso… Salinas Pliego, de la mano de su noticiero estelar, ha satirizado a la secretaria general de Morena a través de un segmento llamado Los Peluches. Una cosa es la crítica que como líder de un medio, empresario o mero individuo pueda hacer ante las acciones políticas de un partido o un funcionario público.

¿Pero recurrir al body shaming? Esto no sólo habla de la nula responsabilidad que asumen los medios más grandes en México sobre las narrativas ligadas al ámbito político, sino también de la cultura que normaliza las burlas y el acoso sobre la apariencia física de otra persona con el fin de descalificarla en cualquier contexto.

Ricardo Salinas Pliego. Foto: Cuartoscuro

Alexa Moreno en la gimnasia

El body shaming también ha permeado en el ámbito del deporte mexicano. El ejemplo más claro lo tenemos en la disciplina de la gimnasia de la cual, cabe decir, hay pocos representantes en nuestro país.

Desde hace unos años el mundo de la gimnasia en México le pertenece a Alexa Moreno. La oriunda de Baja California llamó la atención precisamente por ser una de las pocas mexicanas en la historia que ha destacado en la gimnasia.

Alexa Moreno se ha convertido en una figura histórica de la gimnasia mexicana. Foto: MexSport

Sin embargo, su aparición en los Juegos Olímpicos de Río 2016 desató una ola de críticas en redes sociales. Todo derivó de que, a ojos del público, su apariencia física no se ajustaba al (ya gastado y obsoleto) estereotipo de una gimnasta. Un estereotipo que, por cierto, muchas veces es promovido desde la perspectiva masculina.

“Soy mexicana y luzco como mexicana. No pueden esperar ver a una rubia“, dijo en declaraciones para la BBC en aquel año.

“Me sentí triste, sí me dolió… En un punto llegué a creer que de veras no me veía tan bien. Pero luego pensé en que los que hablaban así de mí no me conocen“, agregó Alexa Moreno en aquella plática con el medio británico.

Alexa Moreno en Tokio 2020. Foto: Agencia Mexsport

La gimnasta mexicana ha sido clara en cómo lidió con los comentarios negativos. Pero no fue la única ocasión, pues se repitió cuando participó en Tokio 2020, donde llegó al cuarto lugar en salto de caballo.

Para el 2018, se convirtió en la primera mexicana en subir a un podio en un Mundial de Gimnasia Artística. En la edición de este 2024 realizada en Catar, consiguió el bronce en el salto de caballo. Y repitió la presea en el Campeonato Mundial de Bakú en la misma disciplina.

Alexa ganó el oro en la prueba de salto y el bronce en la de piso dentro de la copa del Mundo de Gimnasia en París 2023. Y ahora, se prepara para regresar a la capital francesa para sus terceros Juegos Olímpicos en el verano del 24. Es de eso de lo que se debe hablar; no de su cuerpo ni de su apariencia.

Cuestiónate a ti mismo, no a los demás

En este punto lo tenemos muy claro. No va a faltar quien vaya a decir “es que la generación de cristal” o “ahora todos son bien sensibles que ni una broma se puede hacer”. Lo más fácil es tomarlo todo a manera de broma y confundir el cuestionamiento de este tipo de conductas con la falta de carácter.

Y también es cierto: difícilmente el body shaming parará por más que se hable del tema en las diversas plataformas.

Sería utópico pensar en erradicar 100 por ciento una conducta como el body shaming. O a aquellos que confunden el humor negro de tinte satírico con el hecho de burlarse para hacer sentir menos a otra persona.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

El asunto aquí es cuestionarnos, aunque sea una vez en la vida, sobre las implicaciones que vienen con ese tipo de comentarios. Porque burlarte y humillar a alguien más desde la anonimidad que ofrece una pantalla, no te hace mejor que los demás.

Porque no todos están obligados a tener ese “carácter de cemento” que se presume tanto en el pasado. Lo cual es irónico, creemos, pues son algunas generaciones del pasado las que se escandalizan aún más al ver una modelo plus size en una pasarela. Y esto, que quede claro, no cambia el hecho de que entre las generaciones más jóvenes también hay personas que actúan de esta manera.

Pero más allá de eso, la cosa es clara y bastante sencilla: evita los comentarios sobre los cuerpos ajenos, y de paso, cuestiona el impacto de esas conductas. “We’re beautiful in every single way”, diría Christina Aguilera, jeje.

